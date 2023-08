FuW-Serie «Europa sucht seinen Weg» – Pharma-Exportweltmeister EU zwischen den Fronten Der geopolitische Konflikt zwischen den USA und China macht vor Medikamenten nicht halt. Die Pharma- und Biotech-Sektoren haben strategische Bedeutung. Rupen Boyadjian

Viele chinesische Forscher haben zumindest einen Teil ihres Know-how an westlichen Universitäten und in westlichen Unternehmen erworben. Bild: Darren Baker/iStockphoto/Getty Images

Die Pharmaindustrie ist noch fest in westlicher Hand. Die grössten Konzerne sitzen in den USA und in Europa, und aufgrund der hohen Preise, die auf dem US-Markt erzielt werden können, sind die USA mit einem Anteil von knapp der Hälfte auch der grösste Markt, gefolgt von Europa mit fast einem Viertel.