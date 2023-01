Aktie im Blickpunkt – Philips übertrifft die Erwartungen Der Medizintechnikhersteller beendet ein katastrophales Jahr mit einem erfolgreichen vierten Quartal. Stellenstreichungen und Wachstum sollen die Margen verbessern. Ivo Popov

Ein Patient wird mit einem V60-plus-Beatmungsgerät behandelt. Bild: Philips

Die Aktien des niederländischen Medizintechnikherstellers Philips haben am Montag nach der Bekanntgabe überraschend guter Quartalszahlen 5,8% zugelegt. Das vergangene Jahr war geprägt von Nachfragerückgang, Lieferketten- und Rückrufproblemen. Dennoch konnte das vierte Quartal mit Umsatzwachstum und einem tieferen Verlust als erwartet überraschen. Der Gesamtverlust auf Jahressicht war –1,6 Mrd. €, was in einem Verlust pro Aktie von –1.82 € resultiert. 2021 war es noch ein Gewinn von 3.65 € pro Aktie. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich 4% auf 17,8 Mrd. €.