Insgesamt zeigt sich das Unternehmen für das Gesamtjahr dennoch «vorsichtig optimistisch». Bild: Christian Beutler/Keystone

Einschätzung von Rainer Weihofen um 8 Uhr

Gemessen am Umsatz lief das zweite Halbjahr für die Industriegruppe etwas schlechter als das erste. Gemäss den vorläufigen, ungeprüften Zahlen ist der Erlös rund 3% zurückgegangen, während im ersten Halbjahr noch ein leichtes Plus verzeichnet wurde. Gemessen an den Gewinnzahlen, die auf allen Ebenen der Erfolgsrechnung deutlich zugelegt haben, war 2022 dagegen eines der besten Jahre seit zwei Jahrzehnten. Probleme bereitete einmal mehr die Sparte Dewert Okin Technology, die elektrische Stellmotoren und Hubsäulen für Sessel, Tischen oder Betten herstellt und ein Fünftel ihres Umsatzes verloren hat. Das Interesse der Konsumenten an komfortablen Möbeln ist erlahmt, und die Sparte kämpft nun gegen Überkapazitäten und hohen Lagerbestand. Phoenix Mecano will mit der Konsolidierung der Produktion an einem Standort und vertikaler Integration gegensteuern. Zudem soll das Portfolio für die Medizintechnik und die Altenpflege erweitert werden, was angesichts dieser strukturell wachsenden Märkte eine gute Entscheidung ist. Beim Ausblick für 2023 bleibt das Management vage – es sei vorsichtig optimistisch gestimmt – und verweist auf die Publikation des Geschäftsberichts und des Ergebnisses für das erste Quartal am 20. April. Dann soll die Prognose konkreter werden. Für Anleger besteht bis dahin kein Handlungsbedarf.