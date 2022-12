Pierer Mobility will ihren Aktionären für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende von mindestens 2 € auszahlen. Bild: Mint Images RF/Getty Images

Einschätzung von Christian Braun um 8 Uhr

Pierer Mobility ist ein Wiederholungstäter – im positiven Sinne. Mit bemerkenswerter Regelmässigkeit erhöht der Hersteller von Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas sowie von (Elektro-)Fahrrädern seinen Ausblick. Dabei ist es keineswegs so, dass die österreichische Gesellschaft mit Hauptbörse SIX Swiss Exchange mager prognostiziert. Die erste Beurteilung der Aussichten lässt sich jeweils durchaus sehen. Nur ist es schon länger nicht mehr dabei geblieben. So hat das Management auch gestern Abend, quasi als verspätetes Weihnachtsgeschenk, die Erwartung für das Umsatzwachstum des zu Ende gehenden Jahres nach oben angepasst, von bisher 10 bis 15 auf neu 15 bis 20%. Schon Ende August hatte es das ursprünglich gesetzte Wachstumsziel von 6 bis 10% erhöht. Für das vorangegangene Geschäftsjahr hatte Pierer Mobility den Ausblick ebenfalls zwei Mal angehoben, für das Coronajahr 2020 gar noch öfter. Wie schon im Sommer bleibt das Ziel für die Ebit- und die Ebitda-Marge des laufenden Jahres unverändert auf 8 bis 10 bzw. 15 bis 17%. Doch auch das impliziert höhere Werte im Ergebnis – und einmal mehr Bestmarken. Für den Gewinn je Aktie rechnet FuW neu mit umgerechnet 4.55 Fr. Die Schätzung für nächstes Jahr wird auf umgerechnet 5.05 Fr. hochgeschraubt. Gründe für die über Erwarten gute Entwicklung im zweiten Semester nennt Pierer Mobility in der nachbörslichen Ad-hoc-Meldung vom Dienstagabend keine. Schon Ende August war die Unternehmensführung jedoch von einer Fortsetzung der starken Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr ausgegangen. Diese Erwartung, hiess es damals, werde unter anderem durch eine «leichte Entspannung der Lieferkettensituation» im zweiten Halbjahr unterstützt. Gut möglich, dass diese Entspannung stärker ausgefallen ist als damals angenommen. Die jüngste Meldung, die auch die Ankündigung eines Dividendenvorschlags von mindestens 2 € für 2022 enthält, bekräftigt den ohnehin guten Gesamteindruck. Pierer Mobility ist ein hervorragend geführtes, leistungsfähiges Unternehmen – und zu aktuellen Kursen ein günstiges dazu. Nicht nur als thematisch interessante Portfoliobeimischung sind die Papiere kaufenswert.