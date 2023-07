Vertiefte Zusammenarbeit – Pierer Mobility übernimmt mehr Vertrieb für CFMoto Der Zweiradhersteller weitet die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Motorradhersteller CFMoto aus. Dieser erhöht gleichzeitig die Beteiligung an Pierer Mobility.

Zwischen Pierer und CFMOTO bestehe eine langjährige Partnerschaft. Bild: ZVG/Pierer Mobility

Der Zweiradhersteller Pierer Mobility weitet die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Motorradhersteller CFMoto aus. Und das familiengeführte Unternehmen aus Asien baut gleichzeitig die Beteiligung an Pierer aus.



Im Januar 2023 übernahm KTM - eine Pierer-Marke - den Vertrieb von CFMoto-Motorrädern in der Schweiz sowie in Deutschland, Österreich, Spanien und Grossbritannien. Nun soll das Volumen auf 100'000 Stück von derzeit 50'000 erhöht werden, wie aus einer Mitteilung von Pierer vom Donnerstag hervorgeht.

Zwischen Pierer und CFMOTO bestehe eine langjährige Partnerschaft. CFMoto ist den Angaben zufolge der Produktions- und Vertriebspartner für KTM-Motorräder in China. Die Familie Lai als Mehrheitsaktionär von CFMoto kenne man schon seit mehr als zehn Jahren, liess sich Hubert Trunkenpolz, Geschäftsleitungsmitglied von Pierer Mobility, in der Mitteilung zitieren.



CFMoto erhöhe «als Zeichen der Vertiefung der Zusammenarbeit» auch ihre Beteiligung an der Pierer auf 2,0% von zuvor rund 1,4%. Der Anteil hatte zu einem früheren Zeitpunkt bereits 2% an dem an der SIX kotierten Unternehmen ausgemacht. Allerdings war die Beteiligung durch eine Kapitalerhöhung verwässert worden.

AWP

