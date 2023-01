Rund zwei Drittel der Motorräder hat Pierer Mobility ausserhalb Europas verkauft. Bild: deepblue4you/iStockphoto/Getty Images

Einschätzung von Christian Braun um 8.05 Uhr

Pierer Mobility erhält die Festlaune aufrecht. Was sich schon Ende August mit einer ersten Erhöhung der Umsatzprognose abgezeichnet hatte und Ende Dezember mit einer weiteren Anhebung verfestigte, ist seit gestern Abend gewiss: Der Hersteller von Motorrädern der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas sowie von (Elektro-)Fahrrädern hatte den Gasgriff im Geschäftsjahr 2022 weit aufgedreht. Wegen Problemen in den globalen Lieferketten verlief das Jahr nicht reibungslos, und doch beeindrucken die publizierten Eckdaten mit hohen Steigerungsraten: +13% im Motorradabsatz, +15% im Absatz von E-Bicycles und Fahrrädern sowie 19% mehr Umsatz. Daraus ergeben sich durchweg neue Bestwerte. Darüber hinaus hat die österreichische Gesellschaft mit Hauptbörse SIX Swiss Exchange wiederum effizient und dementsprechend profitabel gearbeitet. Der Betriebsgewinn (Ebit) soll 9 bis 10% des Umsatzes erreicht haben (im Rahmen der Prognoseerhöhung vom 27. Dezember war das bisherige Margenzielband von 8 bis 10% bestätigt worden). Auch das verspricht auf allen Stufen Rekordergebnisse, verlangt eine neuerliche Anhebung der Gewinnschätzung von 4.55 auf 4.95 € je Aktie (auf rd. 5.10 Fr.) – und erlaubt, wie schon vor knapp zwei Wochen angekündigt, eine Dividende von «mindestens» 2 €. Doch damit nicht genug. Bei Pierer Mobility herrscht eine Racer-Mentalität. Man strebt nach weiteren Fortschritten, will weiter siegen. Dementsprechend hat sich das Management auch für das neue Rennen, das Geschäftsjahr 2023, nicht weniger als weitere Rekorde vorgenommen. Trotz voraussichtlich schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rechnet es mit 6 bis 10% Umsatzwachstum und einer Ebit-Marge zwischen 8 und 10%. FuW schätzt für 2023 neu einen Gewinn von 5.20 € je Aktie (rd. 5.15 Fr.). Keine Frage, Pierer Mobility profitiert vom anhaltenden Zweiradboom. Bestens geführt und leistungsfähig, weiss sie ihn aber auch bestens zu nutzen. Bravo. Die Aktien, an sich schon eine thematisch interessante Portfoliobeimischung, sind selbst nach den jüngsten Avancen noch preiswert. Ausführliche vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 werden am 31. Januar publiziert.