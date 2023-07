Korrektur am Devisenmarkt – Plötzlich steht der Dollar unter Verkaufsdruck Das deutliche Nachlassen der Inflation setzt der hoch bewerteten US-Währung zu. Die Märkte setzen auf den Convergence Trade. Andreas Neinhaus

Jerome Powell, der Vorsitzende der amerikanischen Zentralbank, muss vor allem eine Frage immer wieder beantworten: Wann enden die Leitzinserhöhungen? Bild: Sarah Silbiger/Bloomberg

Der Dollar wertet sich ab. Am Dienstag war 1 $ für 85,8 Rappen zu haben. Das sind 3 Rappen weniger als am Freitag. Seit Jahresbeginn hat die US-Valuta gegenüber dem Franken 7% an Wert verloren.