Am 11. Juli jährte sich zum 80. Mal das Massaker von Wolhynien, als ukrainische Nationalisten, die für ihren eigenen Staat kämpften, innerhalb weniger Tage fast 100’000 Polen abschlachteten. Die Menschen wurden mit Äxten erschlagen, ihre Eingeweide und Augen wurden herausgestochen. Kinder wurden gegen Wände geschleudert und schwangere Frauen mit Bajonetten durchbohrt. Im Gegenzug töteten die Polen 10’000 bis 15’000 Ukrainer.



Während polnische Historiker das Gemetzel als Völkermord bezeichnen, erinnern sich die Ukrainer an einen Krieg zwischen zwei Untergrundarmeen, die beide von den Nazis und den Sowjets vernichtet wurden. Bis heute ist das Fehlen einer ukrainischen Entschuldigung eines der grössten Hindernisse für ein polnisch-ukrainisches Bündnis. Obwohl der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda vor kurzem die Opfer des Massakers geehrt hat, beschwerten sich einige in Polen, dass Duda mehr hätte fordern müssen.

Dies ist jedoch eine ziemliche Ironie, wenn man bedenkt, dass Polen sich traditionell weigert, die Schuld für sein eigenes historisches Unrecht zuzugeben. In Polen spricht man nie darüber, wie polnische Herren ukrainische Bauern über Jahrhunderte hinweg brutal behandelt und ausgebeutet haben. Wer den Bericht des Historikers Daniel Beauvois über die Behandlung der Ukraine während der Ersten Polnischen Republik und während der Teilungen im 18. und 19. Jahrhundert liest, dem stehen die Haare zu Berge. Doch abgesehen von einem kleinen Kreis von Historikern und Bücherwürmern wissen nur wenige Menschen in Polen etwas über diese Dinge. Alles, was sie «wissen», ist, dass sie von den Ukrainern eine Entschuldigung erwarten.

Gegenseitige Ressentiments

Man denke an die Debatte darüber, ob das Massaker als Völkermord oder als ethnische Säuberung einzustufen ist. Der polnische Soziologe Lech Nijakowski von der Universität Warschau erklärt: «Ethnische Säuberungen ... sind kein Völkermord, obwohl sie aus einer Reihe von Massakern und Pogromen bestehen können, die von Rechtswissenschaftlern als Völkermord angesehen werden. Sie unterscheiden sich von Völkermord in erster Linie durch die Absicht der Täter: Sie wollen die vollständige Kontrolle über das umstrittene Gebiet erlangen und die feindliche nationale Gruppe aus diesem Gebiet vertreiben.»

«Die Zeit für die Aufarbeitung historischer Missstände wird kommen, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind.»

Dies war das Ziel der ukrainischen Nationalisten, und die Verwirklichung dieses Ziels war das Motiv für ihre grausamen Taten. Bei ethnischen Säuberungen, schreibt Nijakowski, «haben spektakuläre Folterungen, Vergewaltigungen und andere Grausamkeiten einen rationalen Zweck: Sie lösen Panik aus, was den Exodus der Bevölkerung beschleunigt.»



Die meisten Polen wollen diesen Zusammenhang ignorieren. Würden sie jedoch Wissenschaftler wie Nijakowski lesen, könnten sie die Bedeutung der Demoralisierung während des Krieges, der Ermordung von 98,5% der wolhynischen Juden durch die Nazis und der Vernichtung der wolhynischen und der ostgalizischen Eliten sowohl durch die Nazis als auch durch die Sowjets schätzen lernen. Vielleicht sind sie auch empfänglicher für die tiefen Ressentiments, die die Ukrainer wegen der Jahrhunderte hegen, in denen Polen die Ukraine wie eine Kolonie behandelt hat.

Die Ukraine braucht Zeit

Natürlich wird die Ukraine viel von Polen dulden; sie hat grössere Probleme zu bewältigen. Der grösste Teil der Hilfe, die sie in ihrem Selbstverteidigungskrieg gegen Russland erhält, kommt aus Polen, das sich nicht so sehr aus Sympathie, sondern aus Angst auf ihre Seite geschlagen hat. Vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 war der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki nicht einmal in der Ukraine gewesen. Polens populistische Regierung hatte die Beziehungen zu seinem Nachbarn nahezu eingefroren.



Schlimmer noch, Polens De-facto-Machthaber, der Vorsitzende der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jarosław Kaczyński, stellt historische Missstände über Polens Interessen, bspw. indem er die Bundesrepublik mit Hitler-Deutschland gleichsetzt. Die PiS versucht, die Geschichtswissenschaft zu kriminalisieren, die sich mit vergangenen polnischen Gräueltaten an Juden und Ukrainern befasst. (Glücklicherweise ist dieses Gesetz dank des Drucks der USA inzwischen aufgehoben worden.)



Angesichts eines solchen Verhaltens gebührt Duda Anerkennung dafür, dass er Selenski keine Entschuldigung für uralte Vergehen abverlangt. Die Ukraine braucht Waffen, um sich zu verteidigen, und sie braucht Zeit, um politisch zu sich selbst zu finden. Sie hatte nicht die gleichen Möglichkeiten wie Polen nach 1989. Die Hinterlassenschaften des Antisemitismus, die Beteiligung am Holocaust und das Wolhynien-Massaker sind Themen, mit denen sich die Ukrainer auseinandersetzen können, wenn sie endlich ihre Unabhängigkeit und Demokratie gesichert haben.

Fatale Opferrolle

Die Polen sollten sich an ihr eigenes Verhältnis zur Geschichte erinnern. Als Jan Gross 2022 sein bahnbrechendes Buch «Neighbors» über die Verbrennung von 400 Juden in einer Scheune im Jahr 1941 veröffentlichte, wurde er in Polen heftig angeprangert. Zu viele führende Politiker des Landes haben sich die Opferrolle und die Idee des polnischen Messianismus (mit dem Slogan «Polen, der Christus der Nationen») zu eigen gemacht, eine Haltung, die durch die Teilungen Polens genährt wurde.



Die Zeit für die Aufarbeitung historischer Missstände wird kommen, wenn die Bedingungen dafür gegeben sind. Wenn man die Ukrainer jetzt, wo sie um ihr Überleben kämpfen, mit solchen Fragen bedrängt, wird dies den Unmut nur noch verstärken. Wenn man Historikern erlaubt, die Geschehnisse auf beiden Seiten aufzudecken und zu kontextualisieren, wird dies langfristig eine grössere Wirkung auf die polnisch-ukrainischen Beziehungen haben als jede politische Effekthascherei.

Fehler gefunden?Jetzt melden.