Parlamentsangehörige der bürgerlichen Parteien haben die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die Grossbank Credit Suisse (CS) am Donnerstagmorgen einhellig gelobt. Die SNB-Massnahme wirke dem Vertrauensverlust entgegen.

Thomas Matter (SVP/ZH), Nationalrat und selber Bankier, sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die CS habe ein Vertrauens- aber kein Solvenzproblem. Das habe zu einem digitalen Bank-Run geführt. Ein Vertrauensverlust sei für eine Bank brandgefährlich.

Richtigerweise habe nun die Nationalbank eingegriffen. Deren Aufgabe sei neben der Preisstabilität auch die Erhaltung der Finanzmarktstabilität. Für Staatshilfe an die Bank sieht Matter derzeit keinen Anlass.

FDP-Nationalrätin und Vize-Fraktionschefin Daniela Schneeberger (BL) teilte die Einschätzung der Lage als Vertrauensproblem der CS. SNB und Finanzmarktaufsicht (Finma) hätten das Nötige getan. Eine Rettungsaktion durch den Staat wie für die UBS in der Finanzkrise 2008 hält auch sie nicht für nötig. Mit dem Kreditrahmen der Nationalbank könnten die Kunden zufrieden gestellt werden.

Der Glarner Mitte-Nationalrat Martin Landolt bezeichnete das Einschreiten von SNB und Finma als «extrem wertvoll und vertrauensbildend». Grundsätzlich sei der Mechanismus zur Krisenbewältigung bei einer als «too big to fail» eingestuften Bank vorbereitet und könnte notfalls ausgelöst werden.

Hysterie sei fehl am Platz und weitere Schritte derzeit dank den Vorschriften für systemrelevante Banken nicht nötig, sagte Jürg Grossen, der Präsident der Grünliberalen Partei (GLP). Nach der SNB-Aussage, die CS zu stützen, sollte sich die Situation stabilisieren.

Die Kapitalabdeckung der CS sei aktuell dreimal so hoch wie bei der Finanzkrise 2008, erklärten Schneeberger, Matter, Landolt und Grossen. Die Eigenmittelanforderungen seien somit erfüllt. Überhaupt unterscheide sich die Situation von jener der UBS, welche der Bund in der Finanzkrise 2008 retten musste, sagten die Befragten.

Die CS müsse jetzt ihr Vertrauensproblem lösen, verlangte Matter. Und das sei nur durch eine permanente und transparente Kommunikation möglich.

Die Schweizer Landesregierung will noch am Donnerstag eine Sondersitzung zur Situation bei der Grossbank Credit Suisse abhalten. Dies haben gut unterrichte Quellen in der Bundesverwaltung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.



Der Bundesrat treffe sich zu einer ausserordentlichen Sitzung, um über die angeschlagene Schweizer Grossbank zu diskutieren, hiess es. Ob die Regierung Beschlüsse fällen wird, war zunächst unklar.



Die Landesregierung hielt es demnach für dringend, sich bereits am Donnerstag zum Thema zu treffen. Einen Tag später, am Freitag, ist die nächste ordentliche Sitzung des Bundesrats geplant.



In der Nacht zum Donnerstag kündigte die Credit Suisse an, sich bis zu 50 Mrd. Fr. von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) leihen zu wollen. Durch diesen Schritt solle die Bank «gestärkt» werden, teilte das Institut mit. Zu Handelsbeginn legte die Aktie des Schweizer Instituts am Donnerstagmorgen dann wieder kräftig um über 30% zu.

