Analyse zum CEO-Abgang – PolyPeptide: CEO-Nachfolge wird Vertrauen zurückerobern müssen Raymond De Vré verlässt den Pharmaauftragsfertiger nach nur eineinhalb Jahren. Sein Rücktritt kommt nicht unerwartet. Miriam Kappeler

Eine Nachfolge für Raymond De Vré (im Bild) ist noch nicht bestimmt. Interimistisch wird er durch VR-Präsident Peter Wilden ersetzt. Bild: ZVG

Raymond De Vré legt sein Amt als CEO von PolyPeptide nieder. Der Abgang nach eineinhalb Jahren kommt nicht unerwartet, jedoch zu einem eigenartigen Zeitpunkt. Am 14. März wird der auf Peptide und Oligonukleotide spezialisierte Pharmaauftragsfertiger die Jahreszahlen vorlegen. Dies lasse die Vermutung zu, dass selbst die drastisch reduzierte Zielvorgabe fürs Gesamtjahr nicht erfüllt werden kann oder dass die operativen Probleme so gravierend sind, dass sie sich auch aufs angebrochene Jahr negativ auswirken könnten, schreibt die Genfer Privatbank Mirabaud in einem Kommentar.