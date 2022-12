Die Guidance 2023 wird laut PolyPeptide im März publiziert. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.50 Uhr

PolyPeptide gibt erneut eine Gewinnwarnung heraus. Es ist nun bereits die zweite in diesem Jahr. Als Gründe nennt sie diverse operative Probleme, die unter anderem eine vorübergehende Abschaltung zweier Produktionsanlagen erforderten. Beide Anlagen sollen aber unterdessen wieder in Betrieb sein. Die zum Halbjahr angepasste Guidance für das laufende Jahr wird abermals nach unten revidiert. Das Management rechnet neu mit einem Umsatz von 285 Mio. €, was nur rund 1% über dem Vorjahresniveau liegt. Davor wurde ein Umsatzwachstum von 8 bis 10% in Aussicht gestellt. Auch die Profitabilität leidet, weswegen die Prognose für die Ebitda-Marge auf 15% gesenkt wurde (davor 22 bis 25%). PolyPeptides Ebitda-Marge war schon im ersten Halbjahr mit 20% die tiefste unter den Schweizer Pharmazulieferern. Die getrübten Aussichten des seit 2021 kotierten Unternehmens werfen Fragen auf. Andere Pharmazulieferer haben nicht mit solchen Problemen zu kämpfen. Im Gegenteil: Dottikon etwa hat im Oktober eine positive Umsatzwarnung publiziert. FuW rechnet aufgrund der heute veröffentlichten Gewinnwarnung mit einem erheblichen Kursrückgang.