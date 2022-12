Der Auftrag bezieht sich auf ein Kundenprojekt mit einem Wirkstoff in der klinischen Entwicklungsphase III. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.45 Uhr

Nachdem Konkurrent Bachem am Freitag einen riesigen Folgeauftrag vermeldet hat, sichert sich nun auch PolyPeptide einen kommerziellen Grossauftrag. Dabei dürfte es sich um denselben Kunden handeln. Die Rede ist vom US-Pharmakonzern Eli Lilly beziehungsweise vom Medikament Mounjaro, das bereits zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen ist. Spätestens 2024 dürfte es für die Indikation Fettleibigkeit grünes Licht erhalten. Mounjaro ist das vielversprechendste Arzneimittel der Welt und könnte dereinst über sämtliche Anwendungsgebiete hinweg einen Spitzenumsatz von bis zu 100 Mrd. $ erreichen. Davon profitieren auch Pharmaauftragsfertiger wie Bachem und PolyPeptide, die in der Nische der Peptide tätig sind. PolyPeptide wird nach einer Anlaufphase, die 2024 beginnen soll, jährlich ein Auftragsvolumen von 100 Mio. € erhalten. Aufs Jahr gerechnet entspricht das über einem Drittel des letztjährigen Umsatzes. PolyPeptide, die erst seit 2021 an der Börse sind, haben ein rabenschwarzes Jahr hinter sich. Nach zwei Gewinnwarnungen in diesem Jahr – die letzte aufgrund operativer Probleme – ist das Vertrauen angekratzt. FuW hat sie deshalb auf «Halten» zurückgestuft.