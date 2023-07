Den Auftragsbestand für das zweite Halbjahr bezeichnet PolyPeptide als robust. Bild: ZVG/PolyPeptide

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8 Uhr

Der PharmaauftragsfertigerPolyPeptide wartet mit der dritten Gewinnwarnung in Folge auf. Für das erste Halbjahr, über das er am 15. August detailliert berichten will, werde er auf Stufe Ebitda einen operativen Verlust zwischen 19 und 21 Mio. € ausweisen.