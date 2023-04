PolyPeptide hat im vergangenen Jahr zwei Gewinnwarnungen aussprechen müssen. Bild: ZVG Polypeptide

Ersteinschätzung von Miriam Kappeler um 8.50 Uhr

PolyPeptide hat einen neuen CEO gefunden. Der 1972 geborene Juan-José Gonzalez übernimmt per 12. April die Führung beim Peptidhersteller. Seit Frühling 2022 übt er hauptberuflich ein Verwaltungsratsmandat beim Zahnimplantathersteller Straumann aus, das er seit 2019 innehat. Zuvor amtierte der peruanisch-amerikanische Doppelbürger während dreier Jahre als CEO des dänischen Medtech-Unternehmens Ambu. Dort verspielte er sich nach enttäuschenden Geschäftszahlen und sieben nach unten korrigierten Prognosen das Vertrauen des Vorstands, der ihn daraufhin ersetzte. Über Ähnliches ist auch sein Vorgänger, Raymond De Vré, der im Januar seinen CEO-Posten bei PolyPeptide aufgegeben hat, gestolpert. Bereits im ersten Börsenjahr konnte PolyPeptide die Guidance nur teilweise erfüllen, 2022 wurde die Prognose zwei Mal nach unten angepasst – und dennoch erneut verfehlt. Es ist fraglich, weshalb ausgerechnet Gonzales PolyPeptide in die Erfolgsspur bringen soll. Unter seiner Ägide hat sich der Kurs der Ambu-Aktie halbiert. Zudem kann Gonzales keine Branchenerfahrung in der Pharmaauftragsfertigung vorweisen. Neben der CEO-Ernennung verkündet PolyPeptide auch den Rücktritt von Finanzchef Jan Fuhr Miller. Er wird interimistisch durch Lalit Ahluwalia, der im Februar zu PolyPeptide stiess, ersetzt. An der Börse goutieren die Anleger die Ernennungen voraussichtlich wenig. Vorbörslich notieren die Titel heute jedenfalls leicht schwächer.