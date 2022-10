Spin-offs – Porsche schlägt autonomes Fahren Investoren ist der Appetit auf neue Aktien vergangen, doch es gibt Ausnahmen. Rainer Weihofen

Die Aktien von Porsche haben seit dem Börsengang Ende September 14% gewonnen. Bild: Ronald Wittek/EPA via Keystone

Im vergangenen Jahr wurden neue Aktien, die bei Spin-offs via Börsengang (IPO) auf den Markt kamen, den Emittenten geradezu aus den Händen gerissen. In diesem Jahr ist den Investoren wegen steigender Zinsen und der Angst vor einer globalen Rezession die Kauflust weitgehend vergangen. Das bekommt auch Intel zu spüren, die ihre israelische Tochtergesellschaft Mobileye an die Börse bringen will.