Börsengang von Porsche – Porsche spurtet an die Börse Es ist so weit. Die Publikumsöffnung des Luxusautomobilherstellers nimmt Fahrt auf und stösst auf grosses Interesse. Christian Braun

Das Elektromodell Taycan hat Porsche zu neuen Ufern geführt. Weitere E-Fahrzeuge werden folgen. Bild: ZVG/Porsche

Der Countdown hat begonnen. Noch vor Ende dieses Monats soll die Dr. Ing. h. c. F. Porsche, der deutsche Hersteller sportlicher Luxusautomobile, (wieder) an die Börse kommen. Das hat der Mutterkonzern Volkswagen am Wochenende mitgeteilt. Volkswagen hält derzeit sämtliche Anteile der gemeinhin als Porsche AG bezeichneten Gesellschaft.