Quartalszahlen – Porsche steigert Gewinn stärker als Umsatz Der Sportwagenhersteller und Börsenneuling hat in den ersten drei Quartalen des Jahres einen deutlichen Gewinnsprung gemacht.

Zwischen Januar und September lieferte Porsche 221’512 Neuwagen aus, ein Plus von 2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Alex Kraus/Bloomberg

Der Börsenneuling Porsche hat den Gewinn in den ersten neun Monaten sprunghaft gesteigert. Während der Umsatz um knapp 16% auf 26,7 Mrd. € wuchs, schnellte der operative Gewinn um rund 40% auf 5,05 Mrd. €, wie die Sportwagenschmiede am Freitag mitteilte. Der Umsatz pro Fahrzeug sei dank «vorteilhafter Preispositionierung» deutlich gestiegen, auch Wechselkurseffekte hätten zum Erlösanstieg beigetragen, erklärte Porsche. Zwischen Januar und September lieferte Porsche 221’512 Neuwagen aus, ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Umsatzrendite verbesserte sich um mehr als drei Prozentpunkte auf 18,9%.

«Die Ergebnisse zeigen aus unserer Sicht, dass Porsche im Sweet-Spot des automobilen Luxussegments gut positioniert ist», sagte Porsche-Chef Oliver Blume. Die Stuttgarter Sportwagenschmiede ist mit einem Minderheitenanteil seit Ende September an der Börse notiert und gehört mehrheitlich dem Volkswagen-Konzern. Während Porsche selbst von den mit dem Börsengang erzielten Milliarden nichts zufloss, sollen die knapp 37’000 Beschäftigten einen «IPO-Bonus» von insgesamt bis zu 250 Mio. € erhalten.

Porsche sprach zwar von erheblichen Herausforderungen durch Störungen der weltweiten Lieferkette und der Teileverfügbarkeit für die Produktion, bestätigte aber den Ausblick für das Gesamtjahr sowie die längerfristigen Ziele. «Die Entwicklung der Auftragseingänge ist nach wie vor stabil», hieß es im Zwischenbericht. Die operative Umsatzrendite werde 2022 in einer Bandbreite von 17 bis 18% erwartet. Damit bleibt Porsche der profitabelste deutsche Hersteller, dicht gefolgt von Mercedes-Benz. Mittelfristig will die Luxusmarke bis zu 19% und langfristig mehr als 20% vom Umsatz verdienen.

REUTERS

