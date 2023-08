Porträt: Terrence Curtin – Ein amerikanischer Chef für Schaffner Terrence Curtin ist CEO von TE Connectivity. Mit der Übernahme von Schaffner baut er die Präsenz in der Schweiz wieder aus. Sylviane Chassot

Terrence Curtin ist seit 2017 CEO von TE Connectivity. Bild: ZVG/TE Connectivity

Terrence Curtin heisst der Mann, der als CEO von TE Connectivity nebst den 85’000 Mitarbeitern von TE künftig auch oberster Chef der 1800 Mitarbeiter von Schaffner sein wird. Am Donnerstag gaben die Unternehmen bekannt, dass der amerikanische Industriekonzern TE Schaffner übernehmen will. Die Käuferin wollte dabei ganz offensichtlich auf Nummer sicher gehen und hat für die Schaffner-Aktien 505 Fr. offeriert. Also eine Prämie von 79,1% gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwochabend.