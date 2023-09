Porträt: Timo Ihamuotila, CFO ABB – «Morgens arbeitet mein Gehirn am besten» Schon seit 2017 lenkt der Finne die Finanzen des Industriekonzerns. In Sachen Leadership helfen ihm seine drei Prinzipien. Alexander Saheb

ABB-Finanzchef Timo Ihamuotila hat in seiner Karriere auch umfangreiche Erfahrung ausserhalb von Finanzfunktionen gesammelt. Bild: ZVG/ABB

Es war «die grösste Überraschung in einem ereignisreichen Jahr». Das sagte Timo Ihamuotila, seit 2017 Finanzchef von ABB, als er am Montagabend in Zug einen der drei vergebenen «CFO of the Year Awards» erhielt. Am frühen Dienstagmorgen nach der Preisverleihung ist er nun nicht mehr im dunklen Anzug unterwegs, sondern trägt eine gemütliche Patagonia-Fleecejacke über einem karierten Hemd. Das dunkelgraue regnerische Wetter bleibt draussen vor den Fenstern des ABB-Hauptsitzes in Zürich Oerlikon.