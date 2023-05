Der Chart des Tages – Positive Gewinnüberraschungen bei den S&P-500-Unternehmen Die US-Berichtssaison für das erste Quartal fällt besser als erwartet aus. Susanne Toren

Quelle: Dekabank

Der Start in die US-Berichtssaison ist stark ausgefallen. Traditionell rapportieren zuerst die Grossbanken, und ihr Gewinn hat die Analystenerwartungen für das erste Quartal um rund 15% übertroffen. Lediglich das Geschäft mit dem Investment Banking enttäuschte.

In der vergangenen Woche meldeten dann die Tech-Titanen Microsoft, Alphabet und Meta Platforms starke Zahlen, wie auch zahlreiche Schwergewichte aus dem Sektor Grundkonsum. Zuletzt legten Pharmariesen wie Pfizer ebenfalls unerwartet gute Quartalsergebnisse vor.

Die Mehrheit der Unternehmen des S&P 500 hat nunmehr bereits ihre Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Dabei konnten 78% die Gewinnprognosen übertreffen – mehr als im langfristigen Mittel (vgl. blauen Punkt auf dem Chart). Der Gewinnrückgang liegt bei 4,8% («blended», Mischung aus gemeldeten Zahlen und Prognosen für noch nicht veröffentlichte Berichte). Das ist markant besser, als im Vorfeld im Konsens erwartet wurde.

Die in der Vergangenheit häufig beobachtete positive Überraschung in Höhe von 4 bis 5 Prozentpunkten sollte somit auch diesmal erreicht werden. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem die Sektoren IT, Gesundheit und Industrie.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.