Klingt «Austria» dynamischer, cooler, spannender als «Österreich»? Letzteres mutet vielleicht allzu behäbig an für die flinke Derivatbranche. So ist vergangene Woche zum sechzehnten Mal der Zertifikate-Award Austria vergeben worden. Gesamtsieger ist, wie schon die vergangenen fünfzehn Male, Raiffeisen Centrobank. Auf Rang zwei steht Erste Group – ebenfalls eine schöne Kombination aus Deutsch und Englisch, gegründet 1819 als gemütliche Erste österreichische Spar-Casse. Dritter auf dem Podest in der Gesamtwertung ist, ganz französisch, BNP Paribas.

Auch ein Schweizer Emittent gewinnt Preise: Bank Vontobel ist auf dem ersten Rang in den Kategorien Expresszertifikate und Aktienanleihen, das sind Coupon-Produkte mit oder ohne Barriere.

Das Pendant zum Award in Austria sind die Swiss Derivative Awards, bereits seit den Anfängen 2006 durchweg auf Englisch. Gleich alt ist der hiesige Branchenverband, er wechselte allerdings erst im September 2020 vom Schweizerischen Verband für Strukturierte Produkte SVSP zur weltoffeneren Swiss Structured Products Association SSPA. Der frühere Name ist da und dort aber immer noch anzutreffen.

Die Schweizer Preise, respektive Awards, werden erst im Frühling verliehen. Deutschlands ZertifikateAwards – zusammengeschrieben, wohlgemerkt – gibt es bereits am 10. November in Berlin. In verschiedenen Kategorien nominiert sind aus der Schweiz die Emittenten Credit Suisse, Leonteq, UBS und Vontobel, und aus Austria unter anderem die Erste Group.

Für die ZertifikateAwards wird neben den Entscheidungen der Jury auch eine Publikumsabstimmung durchgeführt. Unter dreizehn vorbestimmten Zertifikaten kann man zwei bis vier auswählen. Da ist Credit Suisse vertreten, mit einem Kapitalschutzprodukt auf den Euro Stoxx 50. Am Ende der Laufzeit von fünf Jahren erhalten Anleger vom Kapitaleinsatz mindestens 116% zurück, das ist eine jährliche Rendite von 3%. Im Fall einer Börsenhausse gibt es bis zu 125%. Dieser Cap ist nicht allzu weit oben, die Gewinnchance wirkt für den Zeithorizont von fünf Jahren nicht gerade üppig. Dafür lässt es sich ruhig schlafen, was im hektischen Marktumfeld willkommen ist.

In der Publikumsauswahl ist auch ein Bitcoin Short Mini-Futures von Vontobel. Das Hebelprodukt gewinnt, wenn die Kryptowährung fällt, was ja immer mal wieder ausgeprägt der Fall ist. Um einen guten Kaufzeitpunkt zu treffen, braucht es allerdings Glück.

Aufwärts geht es mit den Konsumentenpreisen, und da eignet sich der ebenfalls von Vontobel stammende englischsprachige Inflation Influenced Index. Er setzt auf eine Kombination aus Rohstoffen und Aktien von Unternehmen mit Preissetzungsmacht.

Mit dem Thema Inflation hat in Austria ein Zertifikat gewonnen. Es trägt den Namen «Inflations Bonus & Sicherheit», und es ist auch für die baldigen Berliner ZertifikateAwards nominiert. Zum fixen Coupon von 1% wird als ­variable Verzinsung die Inflationsrate der Eurozone hinzugerechnet. Sie beträgt derzeit 10%.

