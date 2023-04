US-Gewerbeimmobilien – Preisverfall bei Wirtschaftsgebäuden in den USA macht die Banken nervös Besonders kleine und mittlere Geldhäuser müssen in diesem Jahr eine höhere Ausfallquote bei gewerblichen Hypotheken fürchten. Auch Immobilieninvestoren sind auf der Hut. André Kühnlenz

Bürogebäude und gewerbliche Appartements in den USA erleben bereits einen Preisverfall. Bild: Jeenah Moon/Bloomberg

Der Markt für gewerbliche Hypothekenkredite in den USA ist im Zuge der Krise einiger Regionalbanken in den Blick der Anleger geraten. Der Zinsanstieg und der jüngste Preisverfall in diesem Segment des Immobilienmarktes haben das Potenzial, die angespannte Lage der Geldhäuser zu verschärfen. Auch Investoren wie Immobilienaktiengesellschaften (REIT) oder Versicherungen können leiden. Mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere werden noch immer mit einer höheren Risikoprämie als zu Beginn des Jahres gehandelt.