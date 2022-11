Halbjahreszahlen – Private Equity Holding mit deutlichem Gewinnrückgang Die Beteiligungsgesellschaft erzielt im ersten Semester des Geschäftsjahres 2022/2023 weniger Gewinn.

Die Beteiligungsgesellschaft Private Equity Holding (PEH) hat im Ende September abgeschlossenen ersten Semester des Geschäftsjahres 2022/2023 deutlich weniger Gewinn gemacht. Das Gesamtergebnis nach sechs Monaten lag bei 11,3 Mio. €, nach einem Gewinn von 55,2 Mio. € im Vorjahreszeitraum, wie die Beteiligungsgesellschaft am Mittwoch mitteilte.



Der innere Wert der Aktie (NAV) stieg um 3,3% auf 156,58 €, dies unter Berücksichtigung der im Juni vollzogenen Ausschüttung von 2 Fr. je Aktie. In Franken ergibt sich beim NAV jedoch ein Rückgang um 2,8% auf 150,53 Fr. je Anteilsschein.



Die Private Equity Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die es institutionellen und privaten Investoren ermöglicht, sich an einem breit gefächerten Private Equity Portfolio zu beteiligen. Neben Beteiligungen an Funds nimmt die Gruppe auch Direktfinanzierungen von Unternehmen vor. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird von Alpha Associates verwaltet.

