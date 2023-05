Jahreszahlen – Private Equity Holding rutscht ins Minus Die Beteiligungsgesellschaft hat im vergangenen Jahr einen Verlust erlitten. Grund dafür waren vor allem das schwierige Marktumfeld und der minime Gewinn der nicht konsolidierten Tochtergesellschaft Private Equity Direct Finance.

In Anbetracht der Sorgen über die Weltwirtschaft und die Politik sowie des erneut gestiegenen Stresses im Finanzsystem bleibe das Gesamtumfeld für Private-Equity-Investitionen herausfordernd. Bild: dowell/Getty Images

Die Beteiligungsgesellschaft Private Equity Holding (PEH) ist im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) in die roten Zahlen gefallen. Unter dem Strich erlitt die Firma einen Verlust von 931'000 €.



Im Vorjahr hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Gewinn von 85,1 Mio. € eingefahren. Ein guter Teil des Tauchers ist auf die nicht-konsolidierte Tochtergesellschaft Private Equity Direct Finance Ltd., die nur noch einen Gewinn von 1,4 Mio. beisteuerte nach 55,5 Mio. vor einem Jahr. Zudem gab es keine Dividendeneinnahmen nicht-konsolidierter Töchter mehr, die im Vorjahr noch 33,5 Mio. in die Kasse gespült hatten.



Der innere Wert der Aktie (NAV) per 31. März 2023 sank um 1,1% 151.70 €. Im Vorjahr war der NAV um 28% geklettert. Im Geschäftsjahr wies das Portfolio einen negativen Cashflow von 3,4 Mio. € aus.



Wie bereits bekannt, will PEH nun die Dividende auf 1.00 Fr. halbieren. Davon soll je die Hälfte als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden.

Firmenleitung nicht zufrieden

Der Aktienkurs ging im Laufe des Geschäftsjahres um 2,7% zurück. Diese Entwicklung sei zwar eine Outperformance gegenüber vergleichbaren Indizes, aber «wir streben weiterhin nach absoluten Renditen und halten diese negative Entwicklung als nicht zufriedenstellend», schrieb die Gesellschaft im Jahresbericht.



In Anbetracht der Sorgen über die Weltwirtschaft und die Politik sowie dem erneut gestiegenen Stress im Finanzsystem bleibe das Gesamtumfeld für Private-Equity-Investitionen weiterhin herausfordernd. «Wir sind jedoch nach wie vor von der Portfoliozusammensetzung der PEH überzeugt», hiess es.



Die Qualität des Portfolios habe oberste Priorität. «Wir sind überzeugt, dass wir mit der aktuellen Portfoliozusammensetzung gut aufgestellt sind, um auch diesen Sturm zu überstehen», schrieb PEH.



Die Private Equity Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die es institutionellen und privaten Investoren ermöglicht, sich an einem breit gefächerten Private Equity-Portfolio zu beteiligen. Neben Beteiligungen an Funds nimmt die Gruppe auch Direktfinanzierungen von Unternehmen vor. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird von Alpha Associates verwaltet.

Die komplette Historie zur Private Equity Holding finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.