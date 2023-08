Produktion beeinträchtigt – Brand im Vetropack-Werk Kremsmünster Samstag früh ist im österreichischen Werk des Verpackungsglasherstellers ein Feuer ausgebrochen, das aber zügig gelöscht werden konnte. Jedoch laufen derzeit nur noch zwei von sieben Produktionslinien.

Der Hauptsitz von Vetropack ist in Bülach. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Bei Vetropack ist es im Werk im österreichischen Kremsmünster am Samstagfrüh zu einem Brand gekommen. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehren haben den Brand innerhalb einer Stunde gelöscht.



Die Produktion ist allerdings gestört. «Zum aktuellen Zeitpunkt laufen nur zwei der insgesamt sieben Linien», teilte das Unternehmen mit Sitz in Bülach am Samstagabend mit.

Ein vollständiges Bild des Schadens werde es diese Woche unter Konsultation externer Fachkräfte geben. Bis dahin sei auch die Dauer zur Wiederherstellung des Normalbetriebes nicht abschätzbar, schrieb der Glasverpackungshersteller weiter: «Sollte es zu Auswirkungen auf Produktions- und Lieferpläne kommen, würden wir unsere Kunden sowie die Anleger proaktiv informieren.»

AWP/CT

Fehler gefunden?Jetzt melden.