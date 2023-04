Preisentwicklung Eurozone – Produzentenpreise im Euroraum steigen weniger In der Eurozone hat sich der hohe Preisauftrieb auf Unternehmensebene abgeschwächt. Die Hersteller haben die Preise im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 13,2% erhöht.

Die Inflationsrate im Euroraum ist im März auf 6,9% gesunken, von 8,5% im Februar. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Produzentenpreise im Euroraum steigen etwas langsamer und signalisieren damit weniger Inflationsdruck. Die Hersteller in der Industrie erhöhten ihre Preise im Februar um 13,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen lagen mit ihrer Prognose von 13,3% nur leicht über diesem Wert. Im Januar hatte das Plus noch bei 15,1% gelegen und im Dezember sogar bei 24,5%.

Zum Vormonat sanken die Produzentenpreise im Februar zugleich überraschend deutlich um 0,5%. Die Experten hatten lediglich einen Rückgang um 0,3% auf dem Radar. Im Januar waren die Preise allerdings noch weit stärker zurückgegangen – und zwar um 2,8%. Im Energiebereich gab es im Februar eine Verteuerung im Vergleich zum Vorjahresmonat von 17,4%, nach einem Zuwachs von 20,7% im Januar. Klammert man die Energiekosten aus, zogen die Produzentenpreise nur um 10,2% an. Zu Jahresbeginn lag dieser Wert bei 11,1%. In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt – also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie lassen damit Rückschlüsse auf die Entwicklung der Verbraucherpreise zu.

Die Inflationsrate im Euro-Raum war zwar im März auf 6,9 von 8,5% im Februar gesunken. Damit liegt die Teuerungsrate aber immer noch sehr weit vom Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent entfernt. Die Kernrate, bei der unter anderem die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise aussen vor bleiben, ist sogar auf 5,7% angestiegen. Das bereitet den Währungshütern Sorgen, denn dies könnte anzeigen, dass die hohe Inflation womöglich länger anhält als bislang gedacht.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.