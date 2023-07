Nachlassender Inflationsdruck – Produzentenpreise in Eurozone sinken Der Euroraum kann etwas aufatmen. Im vergangenen Monat sind die Produzentenpreise vor allem dank niedrigerer Energiepreise nach langer Zeit wieder gesunken.

Die Inflation schwächt sich im Euroraum dank sinkender Energiepreise mehr und mehr ab. Bild: Doug Armand/Getty Images

Die Produzentenpreise im Euroraum sind erstmals seit langem gesunken und signalisieren ein Abebben der hohen Inflation. Die Hersteller in der Industrie drosselten ihre Preise im Mai um 1,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Rückgang von 1,3% erwartet. Im April hatte es noch ein Plus von revidiert 0,9 gegeben. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Produzentenpreise das fünfte Mal in Folge – und zwar um 1,9% und damit ähnlich stark wie von Fachleuten mit minus 1,8% erwartet.

In der Statistik werden die Preise ab Fabriktor geführt - also bevor die Erzeugnisse weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie lassen damit Rückschlüsse auf die Entwicklung der Verbraucherpreise zu.

Besonders entlastend wirkte sich aus, dass die Energiepreise im Vergleich zum Vormonat April 2023 um 5,0% nachgaben. Auch zum Vorjahresmonat verbilligte sich Energie mit 13,3% deutlich. Klammert man den Energiebereich aus, kletterten die Produzentenpreise binnen Jahresfrist um 3,4%. Im April lag dieser Wert bei 5,1%.

Die Inflation schwächt sich im Euroraum dank sinkender Energiepreise mehr und mehr ab. Die Verbraucherpreise lagen im Juni nur noch um 5,5% über dem Vorjahresniveau. Im Mai hatte die Teuerung noch bei 6,1% gelegen, nach 7,0% im April.

REUTERS

