PSP vermeldet zudem den Verkauf einer Entwicklungsparzelle auf dem ehemaligen Brauerei-Areal in Wädenswil. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Einschätzung von Marc Forster um 0930 Uhr

Mit dem Kauf der Bürokomplexes «Westpark» in Zürich West festigt PSP Swiss Property den Ruf, besonders attraktive Liegenschaften an besonders guten Lagen zu bewirtschaften. In einem Schweizer Immobilienmarkt, der momentan im Gegenwind steht und in dem die Transaktionen dieses Jahr zurückgehen, ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Die hohe Qualität des Liegenschaftsparks sichert den Aktienkurs von PSP zu einem gewissen Grad nach unten ab. Ein Vorteil ist aber auch, dass es sich um ein energetisch attraktives Objekt handelt. Dies hilft PSP bei diversen Klimaratings. PSP hat für das 7-stöckige Gebäude mit gut 27’000 Quadratmetern vermietbarer Fläche 216,5 Mio. Fr. bezahlt. Das Unternehmen gibt an, dass mit dem Objekt eine jährliche Nettorendite von ansprechenden 4% erzielt werden kann. Dies liegt über der von der Gruppe ausgewiesenen Rendite von 3,3% im ersten Quartal. Die Steigerung der Jahres-Ebitda-Prognose von 285 auf 290 Mio. Fr. ist eine willkommene Nachricht. Die Bilanz von PSP, die per Ende März eine Eigenkapitalquote von 55,2% aufwies, dürfte auch nach dieser Akquisition stark bleiben.