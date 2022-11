Neunmonatszahlen – PSP Swiss Property verdient weniger Der Immobilienkonzern weist für die ersten neun Monate weniger Gewinn aus, bestätigt aber den Ausblick.

PSP hat die Erwartungen der Analysten meist verfehlt. Bild: PSP Swiss Property/Keystone

PSP Swiss Property hat in den ersten neun Monaten den Liegenschaftsertrag gesteigert und sich auch operativ verbessert. Aufgrund tieferer Neubewertungen ging der Reingewinn aber zurück. Das Unternehmen bestätigt zudem die bisherige Ebitda-Prognose für 2022.



Der Liegenschaftsertrag stieg um 2,3% auf 236,8 Mio. Fr., wie das Unternehmen am Dienstag mittteilte. Der Betriebsgewinn (Ebitda ohne Liegenschaftserfolg) fiel mit 226,7 Mio. Fr. um 7,6% höher aus.



Der Reingewinn ging hingegen um 34,1% auf 284,0 Mio. Fr. zurück. Dies erklärt sich vor allem dadurch, dass gegenüber der Vorjahresperiode eine tiefere Portfolioaufwertung als im Vorjahr anfiel. Exklusive Liegenschaftserfolge ergab sich dagegen ein Überschuss von 181,3 Mio. Fr., was einem Anstieg um 8,7% gegenüber der Vorjahresperiode entspricht. Der durchschnittliche Leerstand im 8,6 Mrd. Fr. schweren Immobilienportfolio lag Ende September bei 3,1% nach 3,8% Ende 2021. Damit hat PSP die Erwartungen der Analysten meist verfehlt.

Ausblick bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet PSP weiterhin einen Ebitda ohne Liegenschaftserfolge von 290 Mio. Fr. (2021: 278,8 Mio.). Bei den Leerständen wird per Ende 2022 neu mit einer Quote von unter 3,5% (bisher: unter 4%;) gerechnet.

AWP

