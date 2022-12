Reaktion auf Sanktion – Putin verbietet Ölexporte in Länder mit Preisdeckel Russlands Präsident hat am Dienstag per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben.

Die Regierung in Moskau ist stark auf Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft angewiesen. Sergey Fadeichev/Kremlin/Pool/EPA via Keystone

Russlands Präsident Wladimir Putin untersagt Öl-Exporte in Länder, die einen Preisdeckel auf russisches Rohöl beschlossen haben. Putin unterzeichnete dazu ein entsprechendes Dekret, das ab 1. Februar in Kraft treten soll. Das Ausfuhrverbot soll mindestens fünf Monate bis zum 1. Juli gelten. Die EU, die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) und Australien haben in diesem Monat einen Preisdeckel von 60 $ pro Barrel für auf dem Seeweg transportiertes Öl aus Russland verhängt, der auch auf russische Exporte in Drittstaaten abzielt. Damit soll Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine finanziell weiter unter Druck gesetzt werden. Die Regierung in Moskau ist stark auf Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft angewiesen.

REUTERS

