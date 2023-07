Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin mag die ihm zugewiesene Rolle gespielt haben, indem er sich angeblich Ende Juni mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin traf. Doch dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping dürfte ungeachtet des gestellten Schulterschlusses nicht entgangen sein, dass Prigoschins Meuterei die russische Führung enorm geschwächt hat. Angesichts der Gegenoffensive der Ukraine und wachsender russischer Verluste auf dem Schlachtfeld entwickelt sich Xis «unbegrenzte» Partnerschaft für China zur militärischen Belastung.

Natürlich beharrt China darauf, der abgebrochene Putsch der Wagner Group sei keine Bedrohung für die eigene Zusammenarbeit mit dem Kreml gewesen. Nur wenige Stunden nachdem Prigoschin den Marsch auf Moskau abgebrochen hatte, gab die Kommunistische Partei Chinas eine Erklärung heraus, in der sie die Revolte als innere Angelegenheit Russlands herunterspielte. Die staatlichen Medien bekräftigten pflichtgemäss die Unterstützung des Regimes für Russland und stellten die westliche Reaktion als überzogen dar.

Angesichts seiner häufigen Lobgesänge auf Chinas Verbindungen zu Russland und seine persönliche Beziehung zu Putin ist es verständlich, dass Xi die Fassade aufrechterhalten will. Die beiden haben sich in den vergangenen zehn Jahren rund vierzig Mal getroffen und wiederholt eine gemeinsame Weltsicht beschworen. Putin startete die Invasion der Ukraine, kurz nachdem Xi die «unbegrenzte» Partnerschaft verkündet hatte.

Xi will stabiles China

In der von China propagierten multipolaren Welt bleibt Russland zentral, um den USA und ihren Verbündeten Grenzen zu setzen. Die im März von Xi und Putin verkündete «umfassende strategische Partnerschaft» reicht von der «Entdollarisierung» bis hin zu einer abgestimmten Politik beider Ländern im Iran, in Syrien und Afrika. Chinas Investitionen und zunehmendes Profil ergänzen dort Russlands wachsende militärische und politische Präsenz. Ungeachtet der Folgen der russischen Aggression in der Ukraine hat Xi betont, Chinas Russlandstrategie werde sich nicht ändern.

Xi ist zudem wie immer auf Wahrung der Stabilität im eigenen Land bedacht. Das Letzte, was Chinas Wirtschaft braucht, sind harzige Beziehungen zu Russland. Die stockende Industrieproduktion, eine schwächere Verbrauchernachfrage und ein Rückgang der Exporte hemmen Chinas Erholung von der Covid-Pandemie. Zwar entfallen auf Russland nur 3% des chinesischen Gesamthandels, doch der bilaterale Handel ist 2022 rund 30% gewachsen, bis diesen Mai weitere 41%. China kauft russisches Öl und Gas mit deutlichem Preisabschlag; seine Exporte helfen Russland, den Krieg aufrechtzuerhalten und die Wirtschaft über Wasser zu halten.

«China kann die mit Russland verknüpften wachsenden immateriellen Nachteile nicht ignorieren.»

Zudem hat Xi viel in die militärische Zusammenarbeit investiert. Unter seiner Führung haben sich die Verteidigungsbeziehungen nach Russlands Annexion der Krim und den russischen Übergriffen auf die Ostukraine 2014 trotz der darauffolgenden Sanktionen verstärkt. China profitiert vom Zugang zu modernen russischen Waffen, vom militärischen Austausch, von gemeinsamen Militärübungen und technologisch hoch entwickelten Systemen für Luftwaffe und Marine sowie Frühwarnsystemen.

So wichtig die materiellen Vorteile sein mögen: China kann die mit seinen Beziehungen zu Russland verknüpften zunehmenden immateriellen Nachteile nicht ignorieren. Nach sechzehn Monaten voller Fehlschläge auf dem Schlachtfeld haben die russischen Streitkräfte gemäss Schätzungen des britischen militärischen Oberkommandos die Hälfte ihrer Schlagkraft eingebüsst. Die USA beziffern die Zahl der russischen Verletzten und Toten allein seit Dezember auf mehr als 100’000.

Russlands konfuse Entscheide

Die Putins Fehlschlägen zugrundeliegenden Faktoren sollten Xi zu denken geben. Man betrachte Russlands konkurrierende Befehlsketten und seinen ständigen Austausch von Generälen in der Ukraine. Chinas Militärführung wird sich fragen, was sie in einem ostasiatischen Konflikt erwarten soll, der gemeinsame Operationen mit Russland erfordert. Selbst ohne die Inkompetenz und Konfusion des Kremls kommt das von der US-Regierung finanzierte Center for Naval Analyses zum Fazit, dass Russland und China im Aufbau einer wirksamen Militärpartnerschaft einen weiten Weg vor sich haben.

Noch wichtiger für Xi ist, dass Russlands konfuse Entscheidungsfindung nicht auf das Schlachtfeld begrenzt ist. Gemäss Mikhail Komin vom Carnegie Endowment wirft die lauwarme Reaktion des Militärs auf Prigoschins Putsch grundlegende Fragen über die Loyalität der russischen Streitkräfte auf. Xi kennt das Problem. Im Rahmen einer Antikorruptionskampagne betrieb er eine hoch mediatisierte Säuberung des chinesischen Militärs, um Konkurrenten und Kritiker auszuschalten. Was ihm wohl durch den Kopf ging, als die Wagner Group gen Moskau marschierte und die russischen Streitkräfte untätig blieben?

China hat eine eigene Sicht auf Prigoschin und die konkreten Mitglieder der russischen Militärführung, die er herauszufordern suchte, nämlich Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Doch diese beiden sind nur zwei der vielen Akteure, die im Kreml um Positionen und Privilegien ringen.

«Derzeit scheint es, als könne Xi nicht ohne Putin auskommen – selbst wenn dieser gedemütigt würde.»

Andere sind Schoigus und Gerassimows Amtsvorgänger, Anatoli Serdjukow und Nikolai Makarow. Komin verweist darauf, dass diese beiden ein Reformprogramm zur Umgestaltung des Militärs eingeleitet haben, bei dem letztlich rund 80% der Obersten und 70% der Majore der russischen Armee entlassen wurden. Die neu ernannten Offiziere sind den heutigen Amtsinhabern nicht verpflichtet. Sie sind über Russlands elf Zeitzonen verstreut stationiert und verteilen sich auf alle Ebenen seiner Befehlskette. Wem ihre Loyalität letztlich gilt, weiss keiner.

Ebenso bleibt abzuwarten, ob die fragwürdige Integrität der russischen Befehlskette Xis strategische Kalkulationen oder globale Pläne grundlegend ändern wird. Dass die russischen Sicherheitsdienste nach Prigoschins Revolte angeblich mindestens dreizehn leitende Armeeoffiziere festgenommen und fünfzehn weitere suspendiert oder entlassen haben, kann in Peking nur Besorgnis wecken. Derzeit jedoch scheint es noch, als könne Xi nicht ohne Putin auskommen – selbst wenn dieser geschwächt und gedemütigt wurde.

Kent Harrington war leitender Analyst der CIA und diente als National Intelligence Officer für Ostasien.

