Der Begriff «Putsch» ist einer der raren Beiträge des Schweizerdeutschen zum Weltvokabular: Le putsch, the putsch heisst es im französischen oder englischen Sprachraum, selbst im Russischen ist das lautmalerische Wort geläufig, dort freilich in kyrillischen Lettern.

Wollte Prigoschin Putin putschen? Was hatten die Wagneristen auf ihrem abortiven Walkürenritt gen Moskau eigentlich genau vor? Gemäss ihrem Chef Prigoschin war kein Putsch geplant, doch plante er, die Kreml-Elite, mit Ausnahme von deren Chef, samt und sonders auf dem Roten Platz aufknüpfen zu lassen (man stelle sich das Bild vor): Was wäre das, wenn nicht doch ein Putsch? Wären die Wagner-Truppen nach vollzogener Scharfrichterei zufriedengestellt an die Front zurückgekehrt? Dieser bizarr-byzantinische Söldneraufstand wird noch lange nachhallen.

El-Sisi, Pinochet etc.

Dass eine Service-Soldateska à la Wagner gegen ihren Auftraggeber aufmuckt, ist der Schweizer Geschichtsschreibung ­vertraut. Die eidgenössischen Reisläufer vornehmlich in französischen Diensten waren bei Feind und Freund gefürchtet – bei Letzterem, weil sie in Rage gerieten, wenn der Sold ausblieb. «Point d’argent, point de Suisses» ist seitdem sprichwörtlich. Das ist jedoch ein nüchternes, rein kommerzielles Verhalten (mithin durchaus gutschweizerisch), kein politisches wie eben ein Putschversuch.

«Der Putsch gegen Michail Gorbatschow 1991 misslang, auch weil sich die Bevölkerung dagegen wehrte.»

Dass Putsch, Staatsstreich, gemeinhin die Machtübernahme von Uniformierten ­bedeutet, liegt in der Natur der Sache. Es erfordert organisierte Waffengewalt, um ein Regime abzusetzen, ein eigenes zu installieren und das Publikum ruhigzustellen. Wie oft sich dergleichen etwa in Afrika abgespielt hat, lässt sich kaum zählen; derzeit laufen solche Vorgänge im Sudan.

Ein gelungener und politisch bedeutsamer Putsch fand 2013 in Ägypten statt, als Marschall Abdel Fatah El-Sisi die islamistische Regierung Mursi absetzte, zum diskreten Aufatmen der westlichen Welt. Das wäre wohl auch 2016 der Fall gewesen, wenn sich damals das türkische Militär gegen Staatschef bzw. zunehmend Diktator Erdogan durchgesetzt hätte.

Gut erinnerlich ist auch der Putsch des chilenischen Generals Pinochet gegen den prononciert linken Präsidenten Allende 1973. 1976 stürzte das argentinische Militär die Perón-Witwe Isabelita, verlor die Macht jedoch 1983 nach der Niederlage im Falklandkrieg. Schliesslich, nicht zu vergessen, der Putschversuch orthodoxer Sowjetkommunisten einschliesslich hoher Militärs im August 1991, gegen den Reformer Michail Gorbatschow. Doch die Streitkräfte mochten damals nicht wirklich mittun, und die Bevölkerung wehrte sich – heute hingegen sind die Leute in Russland, wie es scheint, komplett entpolitisiert.

«L’ Algérie, c’est la France»

Eine Episode verdient vertieftere Betrachtung: Der Versuch französischer ­Militärs, von Algerien aus Präsident Charles de Gaulle zu stürzen. Es gibt gewisse, wenngleich sehr ferne, Anklänge an die russische Lage heute. Frankreich hatte die Kolonien in Indochina in den 1950er-Jahren bzw. 1960 diejenigen in Schwarz­afrika geräumt. Im Frühjahr 1961, als die vier Generäle Challe, Jouhaud, Salan und Zeller gegen die Regierung rebellierten – «le putsch des généraux» – ging es nicht um ferne Fremde, sondern, vermeintlich, um unveräusserbare Heimat: Algerien, wo rund 1,8 Mio. Europäer lebten, die «Pieds-noirs». Zu ihnen zählten etwa Albert ­Camus oder Yves Saint Laurent.

Für viele, sehr viele Franzosen war ­Algerien damals kein x-beliebiger Teil eines überlebten Imperiums, wie Senegal oder Laos, sondern Frankreich pur et dur. Der Sozialist, ewige Rivale de Gaulles und spätere Präsident François Mitterrand sprach für nahezu die ganze politisches Klasse der Vierten Republik, als er 1954 ­erklärte: «L’ Algérie, c’est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d’autre autorité que la sienne.» Ähnlich pompös klingt jeweils Putins Beschwören der schicksalhaften Zusammengehörigkeit der drei ostslawischen Brudervölker. Es ist auch ähnlich wirklichkeitsfern.

Die französische Armee wurde seinerzeit der nach Unabhängigkeit strebenden aufständischen Araber und Berber nicht Herr. De Gaulle, der damals in Colombey-les-Deux-Églises schmollte, kam im Juni 1958 nach Paris zurück: Präsident Coty war von der illoyalen Generalität in Algier, unter ihnen Jouhaud und Salan, mit einem Staatsstreich bedroht worden, sollte er nicht de Gaulle das Amt des Premiers übertragen. Kurz, pikant: De Gaulle wurde faktisch an die Macht geputscht.

Immerhin liess er sich hinterher vom Volk legitimieren. Die de Gaulle auf Mass geschneiderte Präsidialverfassung wurde im September mit überwältigendem Mehr angenommen, im Dezember wählten ihn die Franzosen ebenso klar zum Präsidenten. Anfang 1959 war er Staatschef der nun Fünften Republik, mit grosser Machtfülle.

«Charles de Gaulle beendete den Coup der vier Generäle in Algier mit einem resoluten Fernsehauftritt.»

Doch der alte Fuchs (und begnadete Schauspieler) de Gaulle liess sich in seiner Algerien-Strategie nicht in die Karten ­blicken, blieb vage oder erzählte allen, was sie jeweils hören wollten. Kaum Premier geworden, sagte er in Algier vor einem grossen Auflauf von Pieds-noirs einen seiner schillernden Sätze: «Je vous ai compris!» Das hiess alles – und nichts.

Begriffen hatte de Gaulle eben, im Gegensatz zu den «gaullistischen» Höflingen und Generälen, dass Frankreich in Algerien mehr zu verlieren als zu gewinnen hatte. Hierbei war für ihn auch das internationale Prestige des Landes wichtig; die notwendige Modernisierung (und Nuklearisierung) der Streitkräfte litt zudem unter der Konzentration auf und den Verschleiss in Algerien. De Gaulle sprach oft von Glorie und Grösse, doch am Ende kalkulierte er kühl. Er verwechselte nicht, wie einst Don Quijote (oder jetzt Putin), alte Historienwälzer mit der Wirklichkeit.

Juan Carlos à la de Gaulle

Den Putsch der Generäle beendete de Gaulle mit Bravado: Ein resoluter TV-Auftritt in Uniform, ein Abkanzeln des «quarteron de généraux en retraite», ein Appell ans kriegsmüde Volk, das die Hardliner nicht unterstützte – aus war der Spuk.

Im Stile Ähnliches ereignete sich übrigens 1981 in Spanien. Der Franco-Nostalgie verfallene Offiziere der Streitkräfte und der Guardia Civil probten den Putsch; der Guardia-Civil-Oberst Tejero fuchtelte mit der Pistole im Parlament herum. König Juan Carlos trat in Uniform vor die Kamera, sagte klipp und klar, dass die Krone die Verfassung und den demokratischen Prozess schütze – Ende der Vorstellung.

