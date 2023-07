Der Fachkräftemangel gilt dem Arbeitgeberverband als «grösster Bremsklotz für die Schweizer Wirtschaft». Deswegen «müssen wir das geleistete Arbeitsvolumen erhöhen statt über eine weitere Senkung nachzudenken». Mehr zu arbeiten, ist aber genauso wenig eine nachhaltige Problemlösung wie mehr Zuwanderung, die andere als Heilmittel zur Überwindung von Personalengpässen propagieren. Beide setzen nämlich auf eine Ausweitung des Arbeitsvolumens. Mit einer derartigen Quantitätsstrategie ist die Schweizer Wirtschaft jedoch bereits einmal krachend gescheitert.

Billige Gastarbeiter und Saisonniers sollten in den 1960er-Jahren den Fachkräftemangel beheben, den der industrielle Nachkriegsboom hervorrief. Die Ausweitung des Arbeitsvolumens durch Zuwanderung führte dazu, dass es für viele Unternehmen günstiger war, menschliche Arbeitskraft anstatt die Kraft von Maschinen zu nutzen. Somit wurde hierzulande viel zu lange noch an arbeitsintensiven Produktionsstrukturen festgehalten, als andernorts bereits eine Automatisierungswelle ins Rollen kam – und beispielsweise in Japan Uhren oder Elektrogeräte maschinell und nicht mehr von Hand hergestellt wurden.

Als Folge der Quantitätsstrategie hinkte die schweizerische Kapitalausstattung (und damit auch eine Modernisierung der Produktionstechnologien) der ausländischen hinterher. Darunter litt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Industrie. Eine länger anhaltende Strukturschwäche Anfang der 1970er-Jahre war das Ergebnis. Ihr fielen zwischen Herbst 1973 und Herbst 1976 mehr als jeder zehnte Arbeitsplatz und insgesamt rund 300’000 Stellen zum Opfer. Nur weil Gastarbeiter nach Hause geschickt wurden, verlief der notwendige Schrumpfungsprozess aus inländischer Sicht einigermassen «geräuschlos» – nämlich durch den Export von Arbeitslosigkeit.

Höhere Produktivität – höhere Löhne

Die Schweizer Erfahrung mit einer Quantitätsstrategie bestätigt die theoretische Erwartung. Wer einen Fachkräftemangel durch eine Volumenausweitung schliessen will, verzögert die unabdingbare Anpassung alter Strukturen an neue Anforderungen. Eine Ausweitung des Arbeitsvolumens nimmt in Kauf, dass Arbeit «billig» bleibt und Unternehmen mit genügend günstigen Arbeitskräften versorgt werden. Dadurch ist es für Firmen attraktiver, arbeitsintensiv und nicht kapitalintensiv zu produzieren. Mit viel billiger Arbeit wird dann geleistet, was andernorts mit mehr Technologie automatisiert hergestellt wird. Damit aber bleibt die Arbeitsproduktivität gering, denn wer von Hand eine Grube aushebt, schafft weniger Laufmeter pro Stunde, als wer dafür einen Bagger einsetzt.

«Steigende Löhne machen den Einsatz von Maschinen, Automaten und Robotern attraktiver.»

Da sich eine geringe Arbeitsproduktivität in niedrigen Löhnen spiegelt, wird offensichtlich, wieso eine Quantitätsstrategie zwangsläufig zum Scheitern verurteilt ist. Wer das Arbeitsvolumen ausweitet, subventioniert damit strukturschwache Betriebe, die sich die Investitionen in kapitalintensivere neuere Produktionstechnologien nicht leisten können. Als Folge verbleiben viele Arbeitskräfte in Sektoren, Regionen und Unternehmen, die nur überleben können, weil die Stundenlöhne auf niedrigem Niveau verharren. Sie fehlen dann jedoch in den Bereichen und Branchen, die mit vielen Maschinen und ein paar wenigen, dafür aber besser qualifizierten Menschen mit hoher Produktivität und demzufolge hohen Löhnen Aufträge abarbeiten. Als Quintessenz zeigt sich, dass eine Quantitätsstrategie genau das Gegenteil dessen erwirkt, was eigentlich ihre Absicht sein sollte: Sie mindert den Fachkräftemangel nicht, sondern verschärft ihn. Sie konserviert arbeitsintensive Billiglohnjobs. Sie absorbiert Arbeitskräfte für Tätigkeiten, die langfristig nicht konkurrenzfähig sind. Der nötige Strukturwandel wird gebremst und die ökonomische Dynamik verlangsamt.

Quantitätsstrategien setzen auf eine Mengensteuerung – was eine planwirtschaftliche Bürokratie bedingt, die Kontingente festlegt und zuteilt. Zu einer Marktwirtschaft hingegen gehört ein Preismechanismus. Steigende Preise sorgen für ein steigendes Angebot und eine sinkende Nachfrage. Damit wird ein Mangel automatisch, effizient und effektiv behoben. Dafür bedarf es keines grossen Plans der Politik, keiner Steuerung durch Regierungen und keiner sichtbaren Hand von Behörden, die vorgeben und kontrollieren, welche Mengen zu produzieren oder konsumieren sind. Der Staat hat einzig dafür zu sorgen, dass der Preismechanismus unverfälscht und ungehindert walten kann, dass es keine Marktmacht gibt und mündige Personen tatsächlich frei entscheiden können, wann sie wo und wie lange arbeiten wollen. Deshalb sind auch gesetzliche Arbeitszeitbeschränkungen oder fixe Altersguillotinen zu beseitigen. Sie passen nicht mehr in die heutige Zeit.

Auf den Markt setzen

Der Preismechanismus findet als unsichtbarer Automatismus der Marktwirtschaft weitgehend Zustimmung und Anerkennung. Aber so richtig traut man ihm offenbar nur auf Gütermärkten, nicht jedoch auf dem Arbeitsmarkt. Wenn es um einen Fachkräftemangel geht, wechseln auch viele die Seite, die sonst «mehr Markt und weniger Staat» fordern. Sie verlangen von der Politik, für mehr Fachkräfte zu sorgen – also, dass mehr und länger gearbeitet werde oder eben auch mehr Zuwanderung ermöglicht werde. Klüger, als nach der Politik zu rufen, ist es auch in diesem Fall, auf den Markt zu setzen. Lässt man auf dem Arbeitsmarkt den Preismechanismus spielen, würden in einer Situation wie heute – also, wenn mehr Arbeitsstunden nachgefragt als angeboten werden (was als Fachkräftemangel empfunden wird) – die Stundenlöhne steigen.

Das hätte erstens zur Folge, dass es für Erwerbspersonen von allein und ohne Zutun der Politik ökonomisch attraktiver würde, etwas länger als bis anhin zu arbeiten. Bessere Bezahlung, gutes Arbeitsklima (wozu auch die Modebegriffe Purpose, Awareness, Sinnhaftigkeit und Nachhaltigkeit gehören), längerfristige Aufstiegsperspektiven, regelmässige Fort- und Weiterbildungsangebote oder grosszügige betriebliche Versicherungs- und Vorsorgeleistungen würden automatisch die stillen inländischen Reserven aktivieren, also vor allem Frauen oder Ältere zur Erwerbsarbeit motivieren, die momentan in Teilzeit oder gar nicht berufstätig sind.

Zweitens führten steigende Stundenlöhne dazu, dass die Unternehmen weniger Arbeitsstunden nachfragen. Denn für einige Betriebe wären die Lohnkosten nun so hoch, dass es für sie günstiger wird, weitere Personen durch noch einmal mehr Maschinen und menschliche Intelligenz durch künstliche Intelligenz zu ersetzen, um teu(r)er gewordene Arbeit einzusparen – das würde dem technologischen Fortschritt einen Schub geben. Für andere Firmen würde Arbeit so teuer werden, dass sie möglicherweise nicht mehr konkurrenzfähig wären und deshalb ihr Geschäft aufgeben müssten – das würde den strukturellen Wandel voranbringen. Wer es sich weder leisten kann, mehr für bessere Arbeit noch höhere Kapitalkosten für mehr Roboter und autonome Mobile zu bezahlen, wird es aber im Zeitalter der digitalen Datenökonomie ohnehin schwer haben, zu überleben.

Strukturwandel zulassen

Im Ergebnis erzwingen Preismechanismus und steigende Stundenlöhne ein erhöhtes Arbeitsangebot und eine sinkende Arbeitsnachfrage, was zusammen gesamtwirtschaftlich den Fachkräftemangel automatisch zum Verschwinden bringt. Damit einher geht eine Automatisierung, Roboterisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die den technologischen Fortschritt und damit das gesamtwirtschaftliche Wachstumstempo beschleunigen. Zum strukturellen Wandel gehört, dass Tätigkeiten, die sich nicht wesentlich kapitalintensiver als bereits heute ausführen lassen – wie etwa bei personenbezogenen Dienstleistungen, also bei der Altenpflege, der Kinderbetreuung, der (Aus-)Bildung oder dem Gastgewerbe – die höheren Löhne über höhere Preise auf die Kunden überwälzt würden. Genau deshalb sind Strukturwandel und Dynamik so wichtig: Um höhere Preise in Kindergärten, Pflege- und Altenheimen, Restaurants und Coiffeursalons bezahlen zu können, müssen Kunden in den wettbewerbsstarken Branchen mit hoher Arbeitsproduktivität höhere Einkommen erwirtschaften.

Schwächere Unternehmen hingegen können nur überleben, wenn sie genügend billige Fachkräfte finden, die bereit sind, zum aktuellen Stundenlohn zu arbeiten. Sie würden durch den Lohnanstieg existenziell gefährdet. Für sie – aber eben nur für sie – ist in der Tat der Fachkräftemangel betriebswirtschaftlich eine existenzielle Bedrohung. Damit aber zeigt sich eines glasklar: Der Fachkräftemangel ist ein mikroökonomisches Problem, aber kein makroökonomisches. Er trifft einzelne Betriebe, nicht jedoch die Wirtschaft insgesamt. Folglich ist er eher Symptom als Ursache für unternehmerische Probleme. Fehlen Unternehmen Fachkräfte, offenbart der Fachkräftemangel einen Führungsmangel. Dass Firmen Schwierigkeiten haben, Personal zu finden und zu halten, zeigt an, dass die Führungskräfte strukturelle Veränderungen auf den Arbeitsmärkten nicht richtig erkannt haben.

Klüger als mit einer Quantitätsstrategie und einer Mengenanpassung wäre es somit, einen Mangel an Fachkräften mit einer Qualitätsstrategie und dem Preismechanismus zu beheben. Es gilt, nicht mehr, sondern besser zu arbeiten. Steigende Löhne machen den Einsatz von Maschinen, Automaten und Robotern attraktiver. Als Folge nimmt die Arbeitsproduktivität zu. Das rechtfertigt dann auch die steigenden Stundenlöhne, weil Personen dank der Maschinen, Automaten und Roboter eben auch pro Stunde mehr Werte schaffen. Es ist der Bagger, der den Baggerfahrer produktiver macht. Wer da mit der Schaufel dagegen halten muss, hat keine Chance, auch nicht, wenn er doppelt so lange arbeiten würde wie bis anhin. Was aber hilft, ist eine Investition in Humankapital – also Umschulung und Weiterentwicklung zum Baggerführer. Wohlstand der Bevölkerung und Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen erfordern ein Denken in Qualität und nicht in Quantität.

Thomas Straubhaar ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg. Mehr Infos

