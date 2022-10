Aktie im Blickpunkt – Quartalszahlen von Samsung signalisieren das Ende des Chipbooms Das operative Ergebnis brach im dritten Quartal mehr als ein Drittel ein. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Lea Schüpfer

Die Nachfrage nach Chips hat sich im vergangenen Quartal abgeschwächt – zum Leidwesen von Samsung. Bild: Mikroman6/Getty Images

Der weltgrösste Hersteller von Speicherchips und Smartphones gab am Freitag einen unerwartet starken Rückgang des operativen Ergebnisses bekannt. Im abgelaufenen Quartal sei der Gewinn von rund 11 Mrd. $ in der Vorjahresperiode um 32% auf 7,67 Mrd. $ zurückgegangen, so die vorläufigen Zahlen. Gemäss Reuters wäre dies der erste Rückgang im Jahresvergleich seit drei Jahren.