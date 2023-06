Nach Übernahme von CS – Ratingagenturen stufen UBS neu ein Während Moody’s den Ausblick für das UBS-Rating auf «positiv» heraufstuft, senkt Fitch die Kreditratings für die Grossbank nach Vollzug der CS-Übernahme.

UBS hat am Montag den rechtlichen Abschluss der Fusion mit Credit Suisse verkündet. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Moody's hat den Ausblick für die Ratings der Grossbank UBS auf «positive» von «negative» erhöht. Das betrifft vorrangige unbesicherte Schuldtitel der UBS Group AG, deren Rating mit «A3» bestätigt wurde. Das Rating der nicht kumulativen Vorzugsaktien (Additional Tier 1 oder AT1-Instrumente) verbleibt derweil bei «Baa3» (hyb).



Gleichzeitig hat die Ratingagentur laut einem Communiqué vom Montagabend die Ratings der vorrangigen unbesicherten Schuldtitel der Credit Suisse Group AG (CSG) auf «A3» von «Baa2» heraufgestuft und die Schuldtitel auf die UBS übertragen. Der Ausblick für die Senior Unsecured Debt Ratings wurde von «Rating under Review» auf «positive» geändert.

Die Ratingaktion schliesse eine am 20. März eingeleitete Überprüfung zur Heraufstufung der Credit Suisse ab und stehe im Zusammenhang mit der nun erfolgten Übernahme der CS durch die UBS. Nach Abschluss von ebendieser werde die UBS ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen, während die CS nicht mehr existieren werde, heisst es in dem Communiqué etwas lapidar.



Die Rating-Aktion habe keine Auswirkungen auf andere bewertete Unternehmen der kombinierten Gruppe, so das Communiqué weiter.

Fitch senkt Kreditratings für UBS nach Vollzug der CS-Übernahme

Fitch wiederum hat die Kreditratings der UBS gesenkt. So wurde das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) für die UBS Group nach dem Vollzug der Notübernahme der Credit Suisse auf «A» nach bislang «A+» gesetzt, wie die Ratingagentur am Montag mitteilte. Jenes für die UBS AG lautet neu «A+» nach «AA-».



Eine Senkung der UBS-Ratings hat sich abgezeichnet. Schliesslich hatte Fitch nach Bekanntgabe der CS-Transaktion vom 19. März die Ratings am 21. März auf die «Rating Watch Negative»-Liste gesetzt, die eine mögliche Abstufung signalisiert. Im Zuge der Umstufungen wurde die UBS nun von dieser Liste ausgetragen und der Ausblick für die Ratings auf «stabil» festgelegt.



Im Nachgang der CS-Übernahme werde das Geschäfts- und Risikoprofil der vergrösserten UBS-Gruppe aufgrund der zu erwartenden, komplexen und langwierigen Integration gewissen Ausführungsrisiken ausgesetzt sein, begründete Fitch die Umstufungen. Die UBS müsse das Geschäft der CS stabilisieren und mit der konservativeren Risikoausrichtung der UBS in Einklang bringen.



Ausserdem müsse die Bank das Vertrauen wichtiger Anspruchsgruppen, insbesondere der Kunden im Wealth Management der CS, rasch zurückgewinnen. Die Integration werde die Rentabilität des erweiterten Bankkonzerns zunächst belasten, zumindest solange, bis die Kostenbasis der CS an ihr künftiges Ertragspotenzial angepasst worden sei. Aufgrund der Komplexität der beiden Grossbanken werde die Integration wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

AWP

