Getestet – Razer Blade 14 (2022) Der Laptop von Razer schaut nicht nur hübsch aus, er glänzt auch mit den inneren Werten. Spieler werden glücklich mit dem portablen Gerät. Thorsten Riedl

Erinnert an ein MacBook Pro von Apple: der Gaming-Laptop Blade 14 von Razer. Bild: ZVG

Manchmal möchte man etwas schneller unterwegs sein: beispielsweise um aktuelle Games auf dem Rechner zu zocken. Wer solche Pläne hegt, wird mit dem Gaming-Laptop Razer Blade 14 in der 2022er-Version glücklich. Mit dem Gerät nur Texte zu tippen, wäre, wie mit einem Porsche auf dem Fahrradweg unterwegs zu sein: Das würde den Razer unterfordern. Schick sieht der Laptop auch noch aus, nur der Geldbeutel wird beim Kauf gerupft.

Razer wurde Ende der Neunziger gegründet, um eine High-End-Maus zu entwickeln. Die kam dann auch auf den Markt, neben vielen anderen Produkten mit dem Schlangenlogo. Mittlerweile hat das US-Unternehmen sein Portfolio deutlich ausgeweitet – und kommt als ernstzunehmender Spieler auf dem Gaming-Markt vielfach Logitech ins Gehege.

Beim Blade 14 sticht vor allem das 14-Zoll-­Gehäuse ins Auge: in der getesteten Mercury-Edition im hübschen Silber. Mit einem Unibody aus Magnesium gleicht es den MacBooks Pro von Apple. Nächstes Glanzlicht: das Display. Es löst mit 2560 mal 1440 Pixeln im Format 16:9 auf. Es ist eine Freude, auf dem Schirm mit einer Bildwiederholrate von 165 Hertz zu spielen oder Filme zu schauen. Die Lautsprecher machen einen guten Job. Allerdings empfehlen sich ohnehin Kopfhörer. Beim Spielen dreht der eingebaute Lüfter schnell auf. Die Tastatur leuchtet farbig, wie es sich für einen Gaming-Laptop gehört. Leider bleiben ausgerechnet die Multimediatasten, etwa um den Sound lauter zu stellen, dunkel. Unpraktisch.

Im Innern werkeln mit dem Prozessor AMD ­Ryzen 9 6900 HX und der Grafikkarte GeForce 3070 Ti von Nvidia zwei topaktuelle Hochperformancechips. Das wirkt sich leider auf die Akkulaufzeit aus: Beim Surfen und Arbeiten hält die eingebaute Batterie noch locker einen Arbeitstag, beim mobilen Spielen hingegen, also unter Last, war nach etwas mehr als einer Stunde Schluss. Ein Kauf des Blade 14 ist keine Vernunftentscheidung. Alle, die eigentlich gerne ein MacBook hätten, aber nicht auf die Spieleleistung unter Windows verzichten wollen, wird das ­Gerät im 14-Zoll-Format begeistern. Fällig werden in der getesteten Konfiguration 2200 Fr.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

