Der Chart des Tages – Rechtsruck in Italien

Italien hat gewählt – und die politischen Machtverhältnisse umgestülpt. Die einzige Oppositionspartei im Parlament mit Gewicht hat klar gewonnen: Die rechts aussen positionierten «Fratelli d’Italia» (FdI) erhielten am Sonntag 26% der Stimmen und sind damit die bei weitem stärkste Partei. Die Nummer zwei, der sozialdemokratische Partito Democratico, liegt mit 19% politisch am Boden.

In der Mitte-rechts-Koalition, die das Land nun regieren wird, geben FdI künftig den Ton an. Die beiden Partner, Lega und Berlusconis Forza Italia, blieben im einstelligen Prozentbereich.

Im Euroraum ist nun wirtschaftspolitisch alles offen: FdI-Chefin Giorgia Meloni forderte im Wahlkampf Neuverhandlungen zum Wiederaufbaufonds NextGenEU, der bereits angelaufen ist und Italien Milliarden an Investitionshilfen beschert. Als Nächstes steht zudem der Haushaltsplan an, der ebenfalls nach Brüssel zur Absegnung geschickt werden muss. Meloni spricht sich bisher für ein ausgewogenes Staatsbudget aus, anders als ihre Partner.

Mit der neuen Exekutive rückt der Spread in den Vordergrund: der Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen. Er misst das Bonitätsrisiko Italiens und legt fest, wie viel die Tresorerie extra bezahlen muss, wenn sie die rekordhohe Staatsverschuldung am Eurokapitalmarkt finanziert. Die erste Reaktion an den Märkten fällt verhalten aus. Der Spread steigt am Montagmorgen nur 0,05 Prozentpunkte (Pp) auf 2,38 Pp.

Das dürfte noch nicht das Ende sein. Nach den Wahlen 2018 weitete er sich über 3 Pp aus. In der Eurokrise 2012 sogar über 5 Pp.

