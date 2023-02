Rechtssetzungen, auch Regulierungen genannt, sind nicht «gut» und nicht «schlecht», sondern eher indifferent. Praktische Kriterien sowie Kritiken im Hinblick auf Normen, sei es in Gesetzen oder in Verordnungen, lauten daher meist: «zu viel» oder «zu wenig». Bei Erlassen stehen regelmässig quantitative statt qualitative Aspekte im Vordergrund. Rechtlich muss jedes Handeln des Staates, inklusive die Regulierungstätigkeit, «im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein» (Artikel 5 Bundesverfassung). Die Inhalte dieser verfassungsrechtlichen Vorgaben ergeben sich allerdings niemals objektivierbar oder wertneutral, sondern werden vielmehr durch Politik (und Politiker) bestimmt.

Folglich sind Rechtssetzungen a priori weder «richtig» noch «falsch». Als Forscher, der sich seit langem mit Regulierung beschäftigt, erwähne ich gerne ein Prinzip von Charles Baron der Montesquieu: «Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.» Dass Politiker dazu neigen, diesen legislativen Grundsatz zu ignorieren, kann angesichts der derzeitigen Regulierungsflut kaum bestritten werden.

Die Belastungsgrenze von Unternehmen scheint heute erreicht, wenn nicht sogar überschritten. Insofern vermag nicht zu überraschen, dass immer wieder Vorschläge für sogenannte Regulierungsbremsen gemacht werden, nicht allein in der Schweiz. Neue Normen könnten – als Beispiel – nur unter erschwerten Voraussetzungen verabschiedet (Beispiele: «One in – one out» sowie Verordnungsveto) oder immer befristet (z.B. Sunset Clauses) oder regelmässig überprüft werden (Berichterstattungspflicht, Review Clauses etc.). An Ideen mangelt es selten. Im Kanton Solothurn lancierten die Jungfreisinnigen im Jahr 2016 sogar eine Volksinitiative («Gegen die Regulierungsflut»), die indes nicht zustande kam.

Gute Rahmenbedingungen pflegen

Derzeit existieren schon einige Bremsmechanismen, etwa Vernehmlassungsverfahren für Gesetze und Verordnungen, Regulierungsfolgenabschätzungen, Evaluationspflichten oder parlamentarische Genehmigungsvorbehalte. Ihre Wirksamkeit scheint in der Praxis jedoch etwas fraglich. Und wie wollen Politiker künftig «zu viel» Regulierung bekämpfen? Klar: mit neuer Regulierung. In diesem Jahr werden zwei neue Vorschläge im Bundesparlament zur Debatte stehen. Einerseits geht es um ein Unternehmensentlastungsgesetz (UEG), andererseits um eine Regulierungsbremse, wobei die letztere Vorlage zwar von bürgerlicher Seite und von Wirtschaftsverbänden unterstützt, vom Bundesrat hingegen abgelehnt wird.

Einigkeit besteht im Hinblick auf das gemeinsame Hauptziel beider Vorlagen, nämlich Kosten- und sonstige administrative Reduktion bei der Regulierungsbelastung von Unternehmen. Effiziente und massvolle Rechtssetzung wird als ein zentrales Element attraktiver Rahmenbedingungen für die schweizerische Wirtschaft betrachtet, mit gutem Grund.

Das in der Vernehmlassung kaum umstrittene UEG soll Unternehmen administrativ entlasten. Behördliche Dienstleistungen sollen durch verstärkte Digitalisierung über eine zentralisierte elektronische Plattform (EasyGov) ausgebaut werden. Zusätzlich finden sich im Entwurf des UEG, total 21 Artikel umfassend, mehrere Vorschläge, die als Regulierungsbremse wirken können: Grundsätze für Rechtssetzung und Vollzug, Prüfpflicht für allfällige Erleichterungen bei KMU, Regulierungskostenschätzungen sowie Monitoring der Regulierungskosten – hehre Worte, geradezu eine «legislative 1.-August-Ansprache».

Hohe Hürde Verfassungsrevision

Einschneidender ist der Vorschlag für eine spezifische Regulierungsbremse, die bei gewissen Erlassen des Bundesparlaments nicht mit einfachem Mehr, sondern mit qualifiziertem Mehr verabschiedet werden müsste. Erforderlich wäre für diese Bundesbeschlüsse die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder jedes der beiden Räte. Das heisst, dass im Nationalrat mindestens 101 Mitglieder und im Ständerat mindestens 24 Mitglieder zuzustimmen hätten, unbesehen der Zahl der bei der Schlussabstimmung konkret Anwesenden.

Zur Einführung einer solchen Regulierungsbremse müsste nicht bloss das Parlamentsgesetz, sondern ausserdem die Bundesverfassung revidiert werden. Die letztere Revision stellt eine hohe politische Hürde dar, käme es doch zu einem obligatorischen Referendum, das bei der Abstimmung neben einem Volksmehr ein Ständemehr verlangt.

Interessant ist die Frage, bei welchen Erlassen diese Regulierungsbremse greifen würde. Betroffen sein sollen einzig Bundesgesetze, die «für mehr als 10’000 Unternehmen eine Erhöhung der Regulierungskosten» zur Folge hätten oder – alternativ – bei denen für Unternehmen eine «Erhöhung der Regulierungskosten um mehr als 100 Mio. Fr.» resultieren würde. Es ist absehbar, dass im Bundesparlament neben der Grundsatzfrage zur Regulierungsbremse gerade über diese quantitativen Schwellenwerte gerungen werden dürfte.

Wer schätzt die Kosten?

Ein zentrales Praxisproblem läge darin, dass diese Zahlen (also die Grenzwerte von 10’000 Unternehmen oder von 100 Mio. Fr.) nicht ohne weiteres feststehen. Es würde sich um Schätzungen handeln, und die entscheidende Frage lautet: Wer sollte dies schätzen? Würde eine Kompetenz des Bundesrats oder der Bundesverwaltung (oder des Bundesparlaments) vorgesehen, könnte ein Interessenkonflikt nicht ernsthaft bestritten werden.

Vorbehalte, ja gar Misstrauen gegenüber Regulierungskostenschätzungen durch eine eigeninteressierte Bundesverwaltung wurden bei der kontroversen Vernehmlassung zur Regulierungsbremse ersichtlich. Vor diesem Hintergrund haben zahlreiche Parteien und Verbände die Schaffung einer externen unabhängigen Prüfstelle vorgeschlagen, die entweder solche Schätzungen selbst vornehmen oder mindestens überprüfen könnte. Wenig überraschend hat der Bundesrat mit Botschaft vom Dezember 2022 keine solche Prüfstelle vorgeschlagen. Vorschläge im Bundesparlament für eine Prüfstelle erscheinen indessen absehbar.

Der Gestaltungsspielraum für Politik bzw. für Politiker sollte durch eine Regulierungsbremse nicht unterminiert werden. Dies geschieht mit dem vorliegenden Konzept denn auch nicht. Das Mehrheitsprinzip wird weder in Frage gestellt noch pervertiert. Immerhin sollen Zufallsmehrheiten bei kostenintensiven Gesetzen künftig nicht mehr ausreichen. Der Vorschlag des Bundesrats stellt, trotz seines Widerwillens, eine gute Diskussionsgrundlage dar.

Soft Law, Verordnungen, internationale Standards

Mit neu zu schaffenden Kontrollstrukturen liegen erhöhte Kosten nahe. Insofern stellt sich grundsätzlich die Frage: Braucht es eine unabhängige Prüfstelle bei einer Regulierungsbremse? Die Antwort ist ein klares Ja, und zwar nach dem Motto: Wer A sagt, muss auch B sagen. Schätzungen durch die Bundesverwaltung wären zwar nicht zwangsläufig sinnentleert, hätten jedoch zumindest den Anschein der Voreingenommenheit. Dies sollte vermieden werden, wie es auch andere Ländern bereits vorgemacht haben.

Eine Regulierungsbremse erscheint sinnvoll und praktisch umsetzbar. Es sei indes vor Augenwischerei gewarnt. Ein solches Instrument würde einen bürokratischen Mehraufwand gegenüber dem Ist-Zustand bedeuten und dürfte wesentlich weniger «bremsen» als erhofft. Besonders würde damit die im Vergleich zu echten Regulierungen noch intensivere Belastung für Unternehmen nicht angegangen, die heutzutage überbordet: Soft Law im Allgemeinen, behördenverbindliche Verwaltungsverordnungen (Rundschreiben etc.) sowie globale Vorgaben (z.B. internationale Standards). Politiker könnten immerhin in einem Bereich sinnvoll und wirksam «bremsen»: bei der Anzahl parlamentarischer Vorstösse.

