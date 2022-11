Klimagipfel COP27 in Ägypten – Reiche Staaten sollen zahlen Klimagerechtigkeit steht im Fokus der Verhandlungen in Scharm El-Scheich. Doch die Industriestaaten beurteilen andere Probleme statt der Erderwärmung als brennender. Mara Bernath

Mehr als 1700 Menschen haben in den Fluten Pakistans ihr Leben verloren, Millionen ihr Obdach. Die Regierung schätzt den wirtschaftlichen Verlust auf 40 Mrd. $. Bild: Fareed Khan/AP Photo/Keystone

Krieg in Europa, steigende Preise und die Angst vor zu wenig Strom im Winter überschatten die Klimakrise. Statt die Hitzewelle diesen Sommer als Warnung zu verstehen, wird in Europa wieder mehr Kohle verbrannt und Öl subventioniert. Wenn der Kontinent, der sein Umweltgewissen als geopolitischen Einflussfaktor versteht, Rückschritte im Kampf gegen die Erderwärmung macht, ist das alles andere als ein gutes Vorzeichen für den nächsten Klimagipfel, der am Sonntag, 6. November, in Ägypten beginnt.