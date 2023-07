Der Chart des Tages – Rekordhohe Krankmeldungen Die Zahl der Briten, die wegen einer langfristigen Krankheit arbeitsunfähig sind, war nie so gross wie heute. Andreas Neinhaus

Die britische Statistikbehörde Office for National Statistics erfasst seit dreissig Jahren den Teil der Bevölkerung, der keine Arbeit oder Anstellung hat und sich auch nicht nach einer Arbeitsstelle umschaut. Er wird als ökonomisch inaktiv bezeichnet. Es gibt zahlreiche Ursachen, warum Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, fehlende Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen oder mangelnde Qualifikation beispielsweise. In Grossbritannien sind es zunehmend gesundheitliche Gründe.

Die Zahl derjenigen Frauen und Männer, die aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, weil sie sich als langfristig krank bezeichnen, ist auf rekordhohe 2,5 Mio. gestiegen. Im Vergleich zu Juni 2019 ist das eine halbe Million Menschen mehr. Ein wichtiger Grund war sicherlich die Covid-Pandemie. Sie hat die Zahl der ökonomisch Inaktiven in allen Industrieländern deutlich steigen lassen. Aber während im Ausland der Trend nach unten gekehrt hat, steigt er in Grossbritannien weiter. Er stellt mittlerweile ein makroökonomisches Problem dar, denn er verschärft den Mangel an Arbeitskräften im Lande.

Die Regierung sucht nach Erklärungen. 54% der Betroffenen sind zwischen 50 und 64 Jahre alt. Ein Hinweis darauf, dass Long-Covid und chronische Krankheiten die ältere Bevölkerung häufiger erfassen. Aber es ist anzunehmen, dass auch soziale und institutionelle Probleme eine Rolle spielen, zum Beispiel eine Verschlechterung der landesweiten gesundheitlichen Versorgung in den vergangenen Jahrzehnten.

