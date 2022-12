Der Chart des Tages – Rekordverdächtiger Abschlag Europäische Substanzwerte sind im Vergleich so günstig wie noch nie. Frank Heiniger

Quelle: Société Générale

Obwohl Wachstumsaktien (Growth) dieses Jahr stark gelitten haben und sich Substanzwerte (Value) im Umfeld hoher Inflationsraten üblicherweise wacker schlagen, hat die Bewertungsdifferenz der beiden Segmente im europäischen Aktienmarkt ein historisches Höchst erreicht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp unter 10 – basierend auf dem Überschuss der vergangenen zwölf Monate – weist der MSCI Value gegenüber dem MSCI Growth Index einen Abschlag von 60% auf. Wie die obige Grafik illustriert, entspricht dies der grössten Kluft seit mindestens 1975.

Mit ein Grund für die niedrige Bewertung des Value-Segments sind Unternehmen aus dem Rohstoff- und dem Energiebereich, die aufgrund der eingetrübten Konjunkturaussichten und der gesunkenen Rohstoffpreise an Boden verloren haben. So notiert etwa der europäische Subsektor für Metalle und Bergbau (Metals and Mining) inzwischen bei einem rückwärtsgerichteten KGV von 5,8.

Die Analysten von Société Générale weisen allerdings darauf hin, dass der Abschlag selbst beim Herausrechnen dieser Sektoren bei 56% verbleibt und das Value-Segment deshalb Aufholpotenzial verspricht. Auf Branchenebene bevorzugen sie für das kommende Jahr Banken sowie Automobil und Automobilkomponenten.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

