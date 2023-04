Relief beziffert die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im vergangenen Jahr auf 12,4 Mio. Fr. Bild: Andrew Brookes/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.50 Uhr

Relief Therapeutics hat im vergangenen Jahr und zu Beginn des laufenden Jahres ihre Transformation in ein kommerzielles Pharmaunternehmen vorangetrieben. Sie hat ihren Nahrungsmittelzusatz für eine seltene Stoffwechselkrankheit lanciert, eine Therapie des Partnerunternehmens Acer für eine weitere Gruppe von Stoffwechselkrankheiten hat die Zulassung erhalten. Mehrere Entwicklungsprojekte laufen, Relief plant auch, das bei schwer kranken Covid-Patienten letztlich gescheiterte Aviptdadil (RLF-100) für mehrere andere Lungenkrankheiten weiterzuentwickeln. Sogar eine Verantwortliche für Gentherapien hat sie eingestellt, im Hinblick auf den Einstieg in dieses vielversprechende Feld. Kürzlich hat sie zudem einen renommierten Genwissenschaftler als Berater gewonnen. All das könnte das Interesse von Investoren für die geplante Nasdaq-Kotierung wecken. Vor allem Kleinanleger sollten sich aber zurückhalten. Denn zur Finanzierung der grossen Ambitionen standen Ende Jahr nur 19,2 Mio. Fr. zur Verfügung. Die Beschaffung frischen Geldes über den bisher genutzten Weg der Aktienkapitalerhöhung ist bei einem Börsenwert von noch etwas mehr als 100 Mio. Fr. schwieriger geworden. Ausserdem hat Relief auf den erwähnten Nahrungsmittelzusatz 26,4 Mio. Fr. abgeschrieben, hauptsächlich aufgrund eines tieferen erwarteten Ertrags. Sie wird die Medikamentenentwicklung zumindest in nächster Zeit also höchstens zu einem kleinen Teil über Produkteinnahmen finanzieren können. Den grossen Abschreiber erwähnt das Unternehmen in der Medienmitteilung zum Jahresabschluss nicht. Auch andere Geschäftszahlen sind nicht enthalten. Schon das allein sollte Anleger zur Vorsicht mahnen.