Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics hat sich erfolgreich neue Mittel beschafft. Die vor wenigen Tagen angekündigte Privatplatzierung über 5 Mio. Fr. sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die Gesellschaft am Freitag mit.



Das Unternehmen verkaufte den Angaben zufolge 1,2 Mio. Aktien zu einem Kaufpreis von 3.33 Fr. je Stück sowie 300'000 vorfinanzierte Warrants an einen institutionellen Investor mit Fokus auf das Gesundheitswesen.

Jeder vorfinanzierte Optionsschein habe einen Ausübungspreis von 3.33 Fr. wobei 3.329 Fr. bei der Ausgabe vorausbezahlt werden und 0.001 Fr. bei der Ausübung zu zahlen seien. Die vorfinanzierten Optionsscheine verfallen bei Ausübung. Als Teil der Transaktion gab Relief Therapeutics auch 1,5 Mio. Warrants an den Investor aus. Diese Warrants sind demnach sofort ausübbar, verfallen in fünf Jahren und haben einen Ausübungspreis von 3.40 Fr. pro Aktie.



Der gesamte Bruttoerlös aus der Emission belief sich auf ca. 5 Mio. Fr., vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Emissionskosten. Das Unternehmen plant laut Mitteilung, den Nettoerlös aus der Emission für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.



Relief und World Orphan Drug Alliance kündigen Vertriebsabkommen an

Relief Therapeutics und die World Orphan Drug Alliance (WODA) sind eine exklusive, langfristige Vertriebsvereinbarung eingegangen. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll PKU Golike Plus von Relief im Nahen Osten lanciert werden, wie aus einer Medienmitteilung vom Freitag hervorgeht.



Das Präparat von Relief ist für Patienten mit der angeborenen Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie (PKU) gedacht. Es handelt sich den Angaben zufolge um ein geschmacks- und geruchsneutrales Lebensmittel, mit dem das Stoffwechselmanagement verbessert werde.



Im Rahmen der Vereinbarung erhält WODA die Exklusivrechte für den Vertrieb von PKU G Plus in den zahlreichen Ländern des Nahen Ostens. WODA werde für die behördlichen Genehmigungen und die Kostenerstattung vor Ort verantwortlich sein, sofern dies erforderlich ist.

