Geplantes US-Listing – Relief Therapeutics zieht Antrag zurück Mit dem Antrag wollte das Biotech-Unternehmen nach eigenen Angaben alternative Finanzierungsmöglichkeiten prüfen. Nun ist ein Reverse Split angedacht.

Sobald die laufenden Vorbereitungen abgeschlossen sind, will Relief Therapeutics eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen. Bild: Aitor Diago/Moment/Getty Images

Relief Therapeutics hat seine Pläne für ein US-Listing zurückgezogen. Ziel des Antrags war es gewesen, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

Nachdem im Januar 2023 Änderungen im Schweizer Gesellschaftsrecht in Kraft traten, die es Schweizer Unternehmen ermöglichen, ihre Stammaktien umzuwandeln, werde der Verwaltungsrat von Relief Therapeutics den Aktionären vorschlagen, eine Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens in einem noch zu bestimmenden Verhältnis zu genehmigen – einen Reverse Split also.

Sobald die laufenden Vorbereitungen abgeschlossen seien, werde eine ausserordentliche Hauptversammlung einberufen. Wenn die Aktienzusammenlegung erfolgreich abgeschlossen sei, werde Relief einen Antrag auf Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq-Börse anstelle seiner American Depositary Shares (ADSs) stellen.

«In Zusammenarbeit mit den schweizerischen und US-amerikanischen Aufsichtsbehörden sind wir der Ansicht, dass die Bemühungen um einen Reverse Split und die anschliessende Notierung unserer Stammaktien an der Nasdaq unseren Aktionären zugutekommen und unsere derzeitige Hauptnotierung der Stammaktien an der SIX Swiss Exchange ergänzen werden», wird Jack Weinstein, Chief Executive Officer von Relief Therapeutics, in der Mitteilung zitiert.

AWP

