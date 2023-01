Big Apple Talk – Republikaner sagen ESG den Kampf an Die konservative Partei kritisiert geplante Klimaregeln der US-Börsenaufsicht scharf. Für 2024 scheint sie ihr Wahlkampfthema gefunden zu haben. Valentin Ade , New York

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat bei der Wahl im November viele Stimmen für die Republikaner mit seiner Kampagne gegen «woken Kapitalismus» geholt. Bild: Lynne Sladky/AP Photo

Die US-Börsenaufsicht SEC legt einen erstaunlichen Arbeitseifer an den Tag. Sie hat 23 Regeländerungen in der Pipeline, und 29 neue Verordnungen sollen alsbald in Kraft treten. Damit passt sie laut ihrem Direktor Gary Gensler ihre Regeln den «sich ständig ändernden Technologien und Geschäftsmodellen im Wertpapiermarkt» an.