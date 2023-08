Der Optimismus wächst, dass die USA eine Rezession vermeiden können. Eine Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen ergab, dass 54% in den kommenden zwölf Monaten mit einer Rezession rechnen, während es im April noch 61% waren. Wirtschaftswissenschaftler von Goldman Sachs haben ihre Schätzung der Wahrscheinlichkeit einer Rezession auf 20% gesenkt. Nach der Veröffentlichung ermutigender Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) am 12. Juli sind Anleger zuversichtlicher geworden, dass die Inflation eingedämmt wird, ohne das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.

Der sich abzeichnende Konsens könnte sich als zutreffend herausstellen. Wir alle hoffen auf eine «weiche Landung», bei der die Inflation weiter in Richtung des 2%-Ziels der US-Notenbank Fed gleitet, ohne dass die Wirtschaft schrumpft. Ich halte eine Rezession im kommenden Jahr allerdings für wahrscheinlich.

Immerhin ist die Kerninflation nach wie vor doppelt so hoch wie die Vorgabe des Fed, und ihr Abwärtstrend hat 2023 keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Daher ist es recht verwirrend, dass so viele Kommentatoren nach Veröffentlichung der jüngsten Daten «Vollzug meldeten».

«Je stärker die Inflationsrate sinkt, desto wahrscheinlicher wird die Arbeitslosenquote in den rezessiven Bereich steigen.»

Es ist zwar eine gute Nachricht, dass die monatliche VPI-Kerninflation (ohne Lebensmittel- und Energiepreise) im Juni auf 0,2% gesunken ist, nachdem sie in jedem vorherigen Monat 2023 bei 0,4% oder höher gelegen hatte. Doch das Fed muss sicher sein, dass die Inflation in Richtung ihres Ziels tendiert, und die Daten eines Monats ergeben noch keinen Trend. Obwohl der Kernindex der Verbraucherpreise im Juni nur mit der Hälfte seiner Trendrate für 2023 wuchs, stieg er in den vergangenen zwölf Monaten immer noch 4,8% – mehr als das Doppelte des Fed-Ziels.

Wichtiger noch: Die Kernrate des VPI ist nicht die Grösse, an der das Fed am meisten interessiert ist. Sein bevorzugtes Mass ist der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben, der 2023 keine Verbesserung gezeigt hat. Und selbst wenn er sich im Juni verbessert hat, ist auch das nur ein Datenpunkt und kein Trend.

Wie restriktiv wirklich?

Obwohl das Fed den Leitzins 500 Basispunkte angehoben hat, könnte ein Grossteil der Auswirkungen der Anhebung bereits in der Wirtschaft angekommen sein. Die Geldpolitik bremst die Wirtschaft, indem sie die finanziellen Rahmenbedingungen insgesamt verschärft, das heisst indem sie die Aktienkurse senkt und die längerfristigen Zinssätze sowie den Wert des Dollars erhöht. Als das Fed im vergangenen Jahr begann, die Zinsen zu erhöhen, verhielten sich die finanziellen Bedingungen so, wie man es erwarten würde. Im Laufe von 2023 haben sich die Bedingungen jedoch nicht verschärft, was darauf hindeutet, dass diese früheren Zinserhöhungen bereits absorbiert worden sein könnten.

Trotz der raschen Zinserhöhungen des Fed von nahe null auf etwa 5,1% ist die Geldpolitik möglicherweise immer noch nicht ganz so restriktiv wie angenommen. Meinen Berechnungen zufolge liegt der reale (inflationsbereinigte) Zinssatz bei rund 1,5% und damit einen Prozentpunkt über dem von der Fed geschätzten neutralen realen Leitzins (der die Wirtschaftstätigkeit weder anregt noch dämpft). Vor früheren Rezessionen war der reale Zinssatz höher.

Während die aktuellen Marktpreise darauf hindeuten, dass das Fed den Leitzins in diesem Zyklus noch einmal anheben wird, halte ich das für optimistisch. Angesichts der hartnäckigen und hohen Kerninflation, der sich nicht verschärfenden Finanzierungsbedingungen und der Realzinsen, die niedriger sind als vor einer deutlichen Konjunkturabschwächung üblich, gibt es genügend Gründe für das Fed, die Zinsen stärker anzuheben, als Ökonomen und Anleger derzeit erwarten. Wenn das geschieht, wird das Risiko einer Rezession zunehmen.

Verbraucherpreise wachsen rascher als Löhne

Je stärker die Inflationsrate sinkt, desto wahrscheinlicher wird es ausserdem, dass die Arbeitslosenquote in den rezessiven Bereich steigt. Bislang ist die Inflation gesunken, ohne dass die Arbeitslosenquote gestiegen ist. Die Standardmodelle für die Beziehung zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation deuten jedoch darauf hin, dass die Kosten der Disinflation mit sinkender Inflationsrate steigen.

Von April 2021 bis diesen Mai nahmen die Verbraucherpreise schneller zu als die Durchschnittslöhne. Das bedeutet, dass die Unternehmen ihre Preise immer noch schneller erhöhen konnten, als ihre Arbeitskosten stiegen. Doch das ist nicht mehr der Fall. Jetzt werden die Unternehmen, bei denen die Arbeitskosten am meisten zu Buche schlagen, zunehmend unter Druck geraten, Mitarbeitende zu entlassen, wenn die Verbraucherpreisinflation weiter sinkt.

Schliesslich rät die Erfahrung der Vergangenheit von Prognosen einer weichen Landung ab. Bei einer weichen Landung würde die Arbeitslosenquote steigen, wenn das Wirtschaftswachstum unter seine potenzielle Rate sinkt, aber sie würde nicht in den rezessiven Bereich fallen. In der Vergangenheit ist die Arbeitslosenquote jedoch immer, wenn sie ein wenig zu klettern begann, anschliessend deutlich stärker gestiegen.

«Das Fed sollte keine Zinspause einlegen, bis es klare Beweise dafür gibt, dass die Kerninflation auf dem Weg zu ihrem 2%-Ziel ist.»

Seit dem Zweiten Weltkrieg folgte auf eine Zunahme der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte in einem Jahr jeweils eine Steigerung um zwei Prozentpunkte. Dies könnte Folge davon sein, dass Rezessionen zu einem grossen Teil durch einen Vertrauensverlust der Unternehmen und Haushalte in die nahe Zukunft verursacht werden. Wenn Manager sehen, dass andere Unternehmen Arbeitskräfte entlassen, machen sie sich eher Sorgen, ob sie weiter Gewinne erzielen können, und entlassen selbst Mitarbeiter.

Ja, die Wahrscheinlichkeit einer weichen Landung ist grösser geworden. Die Prognosen für die Inflation im Bereich Wohnkosten werden die Kerninflation dämpfen, und die Nachfrage könnte mit dem Rückgang der Kreditvergabe der Banken und den schwindenden Ersparnissen der privaten Haushalte sinken. Der Arbeitsmarkt kühlt sich ab. All diese Faktoren könnten die Kerninflation auf Abwärtskurs bringen. In dem Mass, in dem der angespannte Arbeitsmarkt eher auf eine hohe Zahl offener Stellen als auf Beschäftigung zurückzuführen ist, könnte eine Abkühlung zudem durch einen relativ geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit erreicht werden.

Das Fed sollte keine Zinspause einlegen, bis es klare Beweise dafür gibt, dass die Kerninflation auf dem Weg zu ihrem 2%-Ziel ist. Diese Beweise werden wahrscheinlich auch nicht vorliegen, wenn die Notenbank im September zusammentritt. Je länger es dauert, bis der Beweis erbracht ist, desto höher werden die Zinsen steigen und desto geringer ist die Chance auf eine weiche Landung.

Michael R. Strain ist Direktor für wirtschaftspolitische Studien am American Enterprise Institute. Copyright: Project Syndicate.

