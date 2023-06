Der Chart des Tages – Rezessionsgefahr noch nicht gebannt Die Zinskurve in den USA bleibt invers. Eine ähnliche Konstellation herrschte zuletzt vor der Finanzkrise. Frank Heiniger

Quelle: Bespoke Investment

Normalerweise liegen die Renditen langfristiger Anleihen über denjenigen mit kürzerer Laufzeit – unter anderem, weil Investoren für die längere Haltedauer entschädigt werden wollen. Tritt die ungewöhnlichere Konstellation auf, dass die Zinsen am kurzen Ende über dem langen Ende notieren, spricht man von einer inversen Zinskurve.

Eine Inversion der Zinskurve war in der Vergangenheit – zumindest in den USA – ein Signal, das ziemlich zuverlässig eine aufkommende Rezession respektive eine Schwäche der Konjunktur ankündigte.

Gemessen an der Renditedifferenz zwischen zehnjährigen und dreimonatigen US-Staatsanleihen ist die Zinskurve in den USA nun schon mehr als 150 Handelstage in Folge invers. Wie der obige Chart von Bespoke Investment illustriert, wurde eine so lange Dauer über die vergangenen Dekaden erst wenige Male erreicht – etwa von 2006 bis 2007 im Vorfeld der globalen Finanzkrise. Die Gefahr, dass die amerikanische Wirtschaft in eine Rezession abdriftet, scheint also noch nicht gebannt zu sein.

Frank Heiniger schreibt seit 2008 für die «Finanz und Wirtschaft» – zuerst mit Fokus auf Technologietitel, dann im Märkteressort mit Schwerpunkt auf den globalen Aktienmärkten. Seit 2019 amtiert er als Co-Ressortleiter. Zuvor war der studierte Ökonom unter anderem als Energieanalyst tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.