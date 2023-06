Aktie im Blickpunkt – Rheinmetall steigen dank Auftragsaussichten Der Rüstungskonzern rechnet mit einem milliardenschweren Auftrag der deutschen Bundesregierung. Erste Lieferungen werden bereits für Juli erwartet. Giuliano Ligi

Gemäss Rheinmetall-CEO Armin Papperger hat die Regierung 300’000 Geschosse bestellt. Bild: Hannibal Hanschke/EPA via Keystone

Die Aussicht auf einen Milliardenvertrag mit der Bundesrepublik Deutschland hat die Aktien von Rheinmetall am Freitag bis zum Nachmittag fast 5% zulegen lassen. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters hat CEO Armin Papperger am Donnerstag beteuert, dass das Unternehmen eine substanzielle Munitionsbestellung seitens der Bundesregierung in den nächsten sechs Wochen erwarte.