Übernahme – Richemont erwirbt Mehrheit an Luxusschuhmarke Gianvito Rossi Die Luxusgütergruppe betont, dass die Transaktion keinen materiellen Einfluss auf ihre Finanzlage und Ergebnisse habe.

Der Leistungsausweis des Schuhherstellers Gianvito Rossi wird künftig im Richemont-Segment «Andere» verbucht. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Richemont übernimmt eine Mehrheit an der italienischen Luxusschuhmarke Gianvito Rossi. Die Transaktion habe allerdings keinen materiellen Einfluss auf die Finanzlage und Ergebnisse, erklärte die Luxusgütergruppe am Freitag in einem Communiqué.

Gianvito Rossi, Gründer, CEO und Creative Director der gleichnamigen Marke, wird einen nicht näher bezifferten Anteil am Unternehmen behalten und das Haus in Partnerschaft mit Richemont weiter führen. Das 2006 gegründete Unternehmen mit Sitz in Mailand zähle zu den weltenweit führenden Luxusschuhmachereien, heisst es.

Der Leistungsausweis des Schuhherstellers wird künftig im Richemont-Segment «Andere» verbucht. Neben grossen Schmuck- und Uhrengeschäft macht das Segment nur einen geringen Teil des Genfer Konzerns aus. Es umfasst vor allem Kleidermode und Accessoires.

Die Transaktion unterliege noch den üblichen rechtlichen Bedingungen. Finanzielle Angaben zum Deal werden im Communiqué nicht gemacht.

AWP

