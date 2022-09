Management-Transaktionen – Richemont-Manager erwirbt grossen Block der A-Aktien Ein Geschäftsleitungsmitglied des Luxusgüterherstellers hat 520'000 Publikumsaktien im Gesamtwert von knapp 50 Mio. Fr. gekauft.

Die A-Aktien verfügen über deutlich weniger Stimmgewicht als die von der Besitzerfamilie Rupert gehaltenen B-Aktien. Bild: ZVG Richemont

Beim Genfer Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist es in grossem Umfang zu Verschiebungen von A-Aktien gekommen. Wie eine offizielle Meldung zu Management-Transaktionen der Börsenbetreiberin SIX von Montagabend zeigt, hat ein exekutives Mitglied des Verwaltungsrats beziehungsweise ein Geschäftsleitungsmitglied der Gruppe einen grossen Block der Publikumsaktien erworben.

Die A-Aktien sind die Papiere von Richemont, die an der Schweizer Börse gehandelt werden und über deutlich weniger Stimmgewicht verfügen als die von der Besitzerfamilie Rupert gehaltenen B-Aktien. Den SIX-Angaben zufolge sind am Freitag von der Person, die nicht namentlich genannt wird, 520'000 A-Aktien im Gesamtwert von knapp 50 Millionen Franken gekauft worden. Daraus errechnet sich ein Preis von 96.15 Fr. das Stück. Am Freitag gingen die Titel zu 96.18 und am heutigen Montag zu 96.56 Fr. aus dem Handel. Sie haben damit seit Anfang Jahr 30% an Wert eingebüsst.

Von den A-Aktien sind total 522 Mio. zum Nennwert von einem Franken das Stück im Umlauf. Das transferierte Aktienpaket umfasst damit einen Anteil von rund 0,1% aller ausstehenden Richemont-A-Aktien. Der Free Float bei den A-Aktien liegt weit über 95%. Wer die Aktien zugekauft hat, bleibt offen. Die Familie um Verwaltungsratspräsident Johann Rupert hält neben den B-Aktien ungefähr 1,5% der A-Aktien.



AWP

